¿Cómo tratamos al viejo árbol?

La compañía palentina Pez Luna lleva a escena, bajo el formato de teatro documento, un nuevo proyecto sobre el cuidado de nuestros mayores. La obra 'Acunar al viejo árbol' se programa este sábado en el LAVA

No es teatro al uso. Encaja en lo que viene a llamarse teatro documento, nacido en los años 60 en Estados Unidos, y que consiste en un proceso previo de investigación para posteriormente reunir una serie de testimonios basándose en un texto dramático. «Aportamos el dato y la información, pero dentro de una dramaturgia contemporánea», apunta Mercedes Herrero, directora de la compañía Pez Luna que este sábado, 2 de diciembre (20:30 horas), lleva al LAVA la obra ‘Acunar al viejo árbol’.

Un formato que tiene mucho de periodístico, y que se puede entender como un discurso directo y sin ambages al público tocando temas tan reales como invisibles en nuestro día a día. En este caso, el proyecto que trasladan a la escena es el cuidado de nuestros mayores, una circunstancia más en la vida que el común de los mortales considera un problema. «Vivimos en una sociedad donde el ser humano queda aparcado desde el mismo momento en que deja de ser productivo. Y el cuidado no es muy productivo. Esta sociedad reacciona con un ‘Me ha tocado’ cuando en realidad debería ser ‘¡qué suerte que te haya tocado cuidar de alguien que te ha cuidado!’», explica Herrero, premiada este mismo año como la mejor actriz de Castilla y León.

Además de exponer la temática, sus consecuencias y efectos colaterales, la obra lanza una serie de preguntas y reflexiones, «porque el problema es cómo nos posicionamos cada uno en relación a este tema. En este mundo del cuidado debemos tener en cuenta que son dos, es como un baile, alguien cuida y alguien es cuidado». Y en ese baile puede sonar una música que no siempre suena acompasada. «Es ahí donde entra el mundo de la demencia, donde tengo que cuidar a la otra persona pero esa otra persona no me puede explicar qué le pasa. Ahí ese cuidador asume un alto grado de generosidad porque habla un idioma que el otro no conoce», asegura Herrero.

Estrenada en enero de 2016, ‘Acunar al viejo árbol’ es el tercero de los proyectos de una compañía, la palentina Pez Luna, que tiene un perfil muy reconocible. «Trabajamos siempre muy cerca del público, mirándoles a la cara y sin cuarta pared».