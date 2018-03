Concha Velasco: «No me voy a retirar en la vida» 01:17 La actriz Concha Velasco y el autor y director de escena Manuel M. Velasco presentan el estreno de 'El Funeral.' / R. C.-ICAL La actriz vallisoletana anunció durante la presentación de 'El funeral' su retirada de los escenarios en 2019, para después asegurar que no tenía intención de hacerlo EL NORTE Valladolid Miércoles, 14 marzo 2018, 12:45

La actriz Concha Velasco anunció en Valladolid por la mañana su intención de dejar los escenarios después de la representación de 'El funeral', la obra escrita y dirigida por su hijo Manuel M. Velasco, que se estrenará el próximo viernes en el Teatro Calderón de Valladolid, donde se representará durante todo el fin de semana. La actriz reconoció que hace un tiempo que decidió que este personaje iba a ser «el definitivo» porque su deseo era poner fin a su carrera «con algo divertido», declaró.

Después de estas declaraciones por la mañana, la actriz se lo debió pensar, porque por la tarde afirmó que ella «no se retiraría nunca»

Según Velasco, de 78 años y más de seis décadas de trayectoria, durante la presentación de 'El funeral' quiso expresar que le gustaría poder representar la obra más allá de los dos años previstos de inicio. «Esta función es maravillosa, y tenemos dos años de gira, pero me gustaría que tuviera tanto éxito como para terminar con ella mi trabajo», ha aclarado.

«Me ha llamado hasta mi familia para preguntarme si me había pasado algo», ha revelado la intérprete vallisoletana tras la repercusión que había tenido su supuesta retirada. «Tengo 78 años, y he firmado para representar esta función hasta los 80, entonces a lo mejor me lo planteo», ha sentenciado.

En el reparto, Concha Velasco está acompañada por Antonio Resines y por otros nombres como Cristina Abad, Clara Alvarado y Emmanuel Medina. A sus 78 años, Concha Velasco aseguró que con esa obra se va a despedir de los escenarios después de que su última obra de teatro le diera grandes honores, aunque expresó su deseo de regresar a la comedia y además bajo la dirección de su propio hijo