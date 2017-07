SiVa plantea un proyecto para reorganizar el ámbito cultural De izquierda a derecha, los concejales Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero, de Sí se Puede Valladolid, en un pleno del Ayuntamiento. / Alberto Mingueza Sí se Puede Valladolid propone estructurar la cultura en áreas y agruparla dentro de la concejalía EL NORTE Valladolid Miércoles, 19 julio 2017, 13:23

El grupo Sí se Puede Valladolid (SiVa) ha presentado una propuesta alternativa a la que planteó la Concejalía de Cultura el pasado junio para la reordenación de este área. Consiste en unificar las principales entidades culturales de la ciudad (Museo de la Ciencia, Patio Herreriano, Semana Internacional de Cine de Valladolid y Teatro Calderón) en torno a la Concejalía.

Esta iniciativa, que se ha presentado hoy miércoles en el Ayuntamiento, recoge que la agrupación de estos servicios culturales en un solo servicio municipal se haría de forma paulatina, según ha explicado la concejala de SiVa Gloria Reguero en declaraciones recogidas por Europa Press.

De esta forma, para llevar a cabo esta reorganización se realizaría, en primer lugar, un diagnóstico de situación para conocer las necesidades de cada entidad y sus dificultades en materia de gestión administrativa para elaborar una serie de estrategias de actuación que "planteen" la cultura en conjunto.

División en áreas

La agrupación bajo la Concejalía de Cultura significa que estas entidades "compartirían" algunos recursos comunes del Ayuntamiento, pero cada una de ellas mantendría su "autonomía", "gestión" y "órganos propios", ha indicado Reguero. Asimismo, una vez que se unificaran todos los centros, estos se estructurarían en diferentes áreas repartidas en 'área de artes visuales'; 'área de artes escénicas';'área de patrimonio y memoria histórica' (que actualmente no depende de la Concejalía de Cultura), 'área de eventos institucionales' (en la que se incluirían las ferias y las fiestas), 'área de ciencia e innovación' y, por último, un 'área de participación ciudadana y cultura base'.

Esta nueva estructuración de las entidades culturales se sustenta bajo tres métodos de gestión: un método político, que correría a cargo de la Concejalía; uno cultural, del que se encargaría el personal cualificado de cada centro, y un último método administrativo.

Reguero ha sostenido que esta estructura de gestión "renovaría" la cultura en Valladolid y daría pie a la convocatoria del Consejo de Artes, que aún no se ha puesto en marcha, para "fusionar" la cultura con la ciudadanía.

La concejal de SiVa también ha señalado que las medidas para hacerse cargo de los trabajadores de los centros deberían plantearse y tratarse con las diferentes entidades y tener en cuenta, una vez más, las "diferentes necesidades" de cada centro cultural en materia de "personal" y "en general".

No a la agrupación bajo un solo organismo

Por otro lado, Reguero ha indicado las razones por las que SiVa se ha mostrado contrario a la propuesta de la concejala de Cultura, Ana Redondo, que consistía en agrupar este conjunto de entidades culturales bajo la Fundación Municipal de Cultura.

En este aspecto, la concejala de SiVa ha señalado que todo el poder cultural se concentraría en un "solo organismo" y que la cultura debe ser un "derecho" y un servicio público "fundamental".

Asimismo, ha afirmado que esta Fundación no podría agruparse con las demás dentro del servicio municipal del Ayuntamiento, ya que no puede garantizarse que sus remanentes, cercanos a los tres millones de euros, se destinen íntegramente al mantenimiento de la cultura en ese caso, lo que supondría una "falta de transparencia y control político". De esta forma, SiVa "apuesta" por el mantenimiento de la Fundación como ente de asesoramiento y apoyo en actividades de gestión, pero no como soporte aglutinador de todas las demás fundaciones culrurales.

Gloria Reguero ha declarado además que las diferentes salas de exposiciones de la ciudad y el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) deberían "incluirse" en esta nueva "agrupación cultural".