La Seminci ofrecerá 21 estrenos mundiales, tres europeos y un centenar de premières nacionales Una escena de 'The Bookshop' (La librería), de Isabel Coixet, película que abre la 62 Seminci. La Sección Oficial proyectará cinco películas seleccionadas para representar a sus países en la próxima edición de los Óscars: Carpinteros, Foxtrot, L'Insulte, Potok y Undir Trénu

La 62 Semana Internacional de Cine de Valladolid programará este año un total de 21 estrenos mundiales en sus diferentes secciones, además de dos estrenos internacionales (películas solo vistas en su país de origen), tres europeos y más de un centenar de estrenos nacionales. De hecho, el Festival se inaugura el día 21 de octubre con la primera proyección pública en el mundo de The Bookshop (La librería), de Isabel Coixet, en el Teatro Calderón.

Los espectadores de la Seminci serán los primeros en el mundo en ver numerosos documentales. Así, la sección Tiempo de Historia acogerá la première mundial de Shootball, el filme de Fèlix Colomer que aborda las figuras clave de una historia de abusos sexuales a menores, que tendrá lugar el lunes, 23 de octubre, en el Teatro Cervantes. También serán estrenos mundiales los doce largometrajes documentales que participan en la sección DOC. España.

La lista de estrenos mundiales se enmarcan en el ámbito del cortometraje, y la mayoría de ellos en Punto de Encuentro, que programará A Foreman (Una encargada, EE UU), de Daniel Drummond y Chen Li (Ciruela de agua dulce, China/España), de Roberto Fernández Canuto y Xiaoxi Xu, además de los cuatro trabajos seleccionados para La noche del corto español. Ronda de poniente, que forma parte de la sección Quercus, completa la lista de premières mundiales.

Punto de Encuentro ofrecerá también otros dos estrenos internacionales: Ayúdame a pasar la noche, de José Ramón Chávez Delgado, el retrato de una familia con uno de sus miembros al borde de la muerte, solo vista hasta la fecha en México, y Une nuit, cortometraje de Lucien Burckel de Tell, proyectado únicamente en Francia. El primero tendrá lugar el martes, 24 de octubre, y el segundo el domingo, 22 de octubre, ambos en el teatro Zorrilla.

Estrenos europeos

En la misma sección se producirá uno de los tres estrenos europeos de la 62 edición, con la proyección del largometraje Never Steady, Never Still, ópera prima de Kathleen Hepburn, que tendrá lugar el miércoles, 25 de octubre, en el teatro Zorrilla. La película trata sobre Judy, una enferma de Parkinson durante más de dos décadas, que afronta la terrible situación de ver cómo su marido y cuidador muere repentinamente de un ataque al corazón, mientras su hijo adolescente está aterrorizado con la idea de suplir a su padre.

Los otros dos son sendos documentales programados en la sección Tiempo de Historia. Por un lado, el domingo, 22 de octubre, en el teatro Cervantes se pasará el largometraje Ta acorda ba tu el Filipinas, de Sally Gutiérrez Dewar, en el que la realizadora plantea una conversación fílmica entre Filipinas y España acerca de las huellas y los fantasmas de la globalización pasada y presente. Por otro, el cortometraje Sigo acá, de Tana Gilbert, cuya primera proyección será el martes, 24 de octubre, en los cines Broadway.

El resto de secciones de la 62 Semana ofrecerán más de un centenar de estrenos nacionales.

Por otro lado, la 62 Semana reunirá en su Sección Oficial a cinco largometrajes seleccionados para representar a sus países en la próxima edición de los premios Óscar, en la categoría de Mejor Película en Lengua No Inglesa. Se trata de Carpinteros, de José María Cabral (República Dominicana); Foxtrot, de Samuel Maoz (Israel); L’Insulte, de Ziad Doueiri (Líbano); Potok, de Agnieszka Holland y Kasia Adamik (Polonia), y Undir Trénu, de Hafsteinn Gunnar (Islandia). A estos seis títulos, se une Estiu 1993, de Carla Simón, seleccionada por la Academia del Cine para representar a España, que se proyectará en el ciclo Supernovas y en la sección Spanish Cinema.