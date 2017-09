La Sección Oficial de Seminci ofrecerá quince títulos en competición Javier Angulo, durante la presentacion del Cartel de la Seminci 2017. / Ramón Gómez La selección incluye los últimos trabajos de Naomi Kawase, Sally Potter y Agnieszka Holland, junto con primeras y segundas películas de nuevos realizadores, nueve de estos film han sido dirigidos por mujeres EL NORTE Jueves, 14 septiembre 2017, 14:25

La 62ª edición de Semana Internacional de Cine de Valladolid incluirá este año en su Sección Oficial nombres de autores ligados al Festival, con primeras y segundas películas de realizadores internacionales. En el primer grupo figuran Naomi Kawase, Sally Potter, Agnieszka Holland, Joanna Kos-Krauze y Krzysztof Krauze, e Isabel Coixet, quien inaugurará el Festival con La librería (The Bookshop).

Los espectadores del Festival podrán ver Hikari (Radiance), de Naomi Kawase (Japón/Francia); The Party, de Sally Potter (Reino Unido); Pokot (Spoor), de Agnieszka Holland (Polonia/Alemania/República Checa/Suecia/Eslovaquia), y Ptaki Spiewaja w Kigali (Birds Are Singing In Kigali), de Joanna Kos-Krauze y Krzysztof Krauze (Polonia).

Junto a estos nombres, aparecen otros realizadores con una interesante trayectoria a sus espaldas, cuya obra se asomará por primera vez a la Seminci. Es el caso de la brasileña Laís Bodanzky, que presentará Como nossos pais (Just Like Our Parents), su cuarto largometraje; Carpinteros, quinta película del director dominicano José María Cabral; The Nile Hilton Incident, tercer largo de ficción del realizador sueco Tarik Saleh, y Undir trénu (Under The Tree), tercer largometraje de ficción del islandés Hafsteinn Gunnar Sigurdsson.

En cuanto a los nuevos realizadores, la Sección Oficial reunirá tres óperas primas y tres segundas películas. Entre las primeras, se trata de Daha! (More), de Onur Saylak (Turquía); Jeune femme (Montparnasse Bienvenue), de Leonor Serraille (Francia); y Me mzis skivi var dedamicaze (I Am Truly A Drop Of Sun On Earth), de Elene Naveriani (Georgia). Las segundas películas son Gabriel e a montanha (Gabriel y la montaña), de Fellipe Gamarano Barbosa (Brasil); Freiheit (Freedom), de Jan Sepckenbach (Alemania), y The Rider, de Chloé Zhao (USA). Todas ellas optarán al Premio ‘Pilar Miró’ al Mejor Nuevo Realizador.

De esta manera, la Sección Oficial de la 62 Seminci, que se celebrará del 21 al 28 de octubre, incluirá nueve largometrajes dirigidos por mujeres, y su programación se completará con nuevos títulos en los próximos días.

Inauguración

La librería (The Bookshop), de la directora Isabel Coixet, coproducción de España junto a Reino Unido, protagonizada por Emily Mortimer, Bill Nighy y Patricia Clarkson. Esta película, que inaugurará el festival, es una adaptación al cine de la novela homónima de Penelope Fitzgerald que hace de una librera y su pequeña tienda de libros en una localidad costera de la Inglaterra de los años 50 los protagonistas del relato. Isabel Coixet regresa al festival tras clausurar la 60 edición de Seminci con su anterior película Nadie quiere la noche, que presentó junto a la actriz Juliette Binoche, protagonista de dicho film y galardonada con la Espiga de Honor del certamen.

Carpinteros, quinto largometraje de José María Cabral (República Dominicana, 1988), trata sobre la relación amorosa entre Julián y Yanelli, ambos presos en la cárcel de Najayo. Sin embargo, su romance debe desarrollarse por un lenguaje de señas creada por los internos de cada centro: el ‘carpinteo’, que va desde una ventana de Najayo Hombres al patio de Najayo Mujeres. El reparto está integrado por Jean Jean, Judith Rodríguez y Ramón Emilio Candelario. La película, que se presentó en la última edición de Sundance, ha sido elegida para representar a este país en la próxima edición de los Oscars.

Como nossos pais (Just Like Our Parents) es el cuarto largo de ficción de la realizadora brasileña Laís Bodanzky (Sao Paulo, 1969), que gira alrededor de Rosa, una mujer que sólo anhela ser perfecta: en su trabajo, como madre, hija, esposa y amante. Cuanto más se esfuerza, más siente que lo está haciendo mal. Rosa se ve atrapada por las exigencias de dos generaciones, hasta que un día su madre deja caer una bomba, y Rosa comienza a redescubrir su verdadero yo. La película está interpretada por Maria Ribeiro, Clarisse Abujamra, Paulo Vilhena y Jorge Mautner.

El actor turco Onur Saylak (Ankara, 1977) debuta en la dirección con Daha! (More), basada en la novela homónima de Hakan Gunday sobre la actual crisis de refugiados a través de la mirada de Gaza, un niño de 14 años que vive en la costa del Egeo de Turquía. Junto con su padre dominador, ayuda a tráfico de refugiados a Europa, dándoles refugio temporal y comida hasta que intentan cruzar. Gaza sueña con escapar de esta vida del crimen, pero no puede evitar ser atraído a un mundo oscuro de inmoralidad, explotación y sufrimiento humano. Está interpretada en sus principales papeles por Ahmet Mümtaz Taylan y Hayat Van Eck.

Heretic

Freiheit (Freedom) es el segundo largometraje de ficción del director alemán Jan Speckenbach. Nora deja atrás a su marido y sus dos hijos sin una sola explicación. Quiere ser libre. Nora acaba en Bratislava y allí oculta su identidad. Mientras tanto en Berlín, Philip trata de sacar adelante a su familia, su trabajo y su relación con Monika. Lucha con su papel de padre soltero y no puede comprometerse con ella, ya que su vida ha perdido sentido desde que Nora desapareció. Johanna Wokalek, Hans-Jochen Wagner e Inga Birkenfeld protagonizan esta película.

Gabriel e a montanha (Gabriel y la montaña), del realizador brasileño Fellipe Gamarano Barbosa (Río de Janeiro, 1980), en el que rememora el último año de vida de un trotamundos brasileño, amigo personal del director. Gabriel, antes de entrar en una prestigiosa universidad americana, decide viajar por el mundo por un año, con su mochila llena de sueños. Después de diez meses en la carretera, llega al monte Mulanje en Malawi, su destino final. El film, que recibió dos premios en la Semana de la Crítica del pasado Festival de Cannes, está protagonizado por Joao Pedro Zappa.

La directora japonesa Naomi Kawase (Nara, 1969) regresa a la Seminci con su nueva película, Hikari (Radiance), en la que Misako, una mujer que ha convertido su gusto por describir los objetos, los sentimientos y el mundo que la rodea, en su profesión. Trabaja como audiodescriptora de películas. Durante una proyección, conoce a un famoso fotógrafo cuya vista se deteriora irremediablemente. Nacen entonces sentimientos irreprimibles entre un hombre que pierde la luz y una mujer que la persigue. Kawase, que participa por cuarta vez en el Festival, fue premiada en 2015 como Mejor Directora por Una pastelería de Tokyo.

Jeune Femme (Montparnasse Bienvenue) es la ópera prima de la realizadora francesa Léonor Serraille, en la que narra la vida de Paula, una mujer desesperada, a la que da vida la actriz Laetitia Dosch, que regresa a París después de una larga ausencia. Una serie de encuentros le darán el impulso necesario para empezar de cero y la reforzarán en su propósito: está decidida a empezar de nuevo con estilo. La película participó en la sección ‘Un Certain Regard’ del pasado Festival de Cannes.

Me Mzis Skivi Var Dedamicaze (I Am Truly A Drop Of Sun On Earth) es la primera película de la realizadora georgiana Elene Naveriani (Tbilisi, 1985). Abril, una joven que ejerce la prostitución, conoce a Dije, un joven inmigrante nigeriano, que acabó allí tras confundirse con la Georgia de Estados Unidos. La película está protagonizada por Khatia Nozadze y Daniel Antony Onwuka.

The Nile Hilton Incident, película enmarcada en el género policiaco dirigida por el realizador sueco Tarik Saleh (Estocolmo, 1972), trata sobre Noredin Mustafa, un agente de la policía de El Cairo, que se encarga de investigar el caso de una cantante asesinada en una habitación de hotel. Pronto descubrirá que lo que en apariencia es un crimen común, esconde terribles implicaciones de la elite intocable que dirige el país, inmune a la justicia. La película, que logró el Gran Premio del jurado en la sección World Cinema Dramatic en Sundance 2017, está protagonizada por Fares Fares.

The Party es el octavo largometraje de ficción de la escritora y directora británica Sally Potter (Londres, 1949). Rodada en tiempo real en una casa del Londres actual. Janet es una política que celebra con sus amigos que su partido –en la oposición- la ha elegido como ministra de Salud en la sombra. A medida que llegan, sus amigos le cuentan cosas terribles que les han pasado, hasta que un anuncio de Bill, su marido, provoca una confrontación total. Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas y Timothy Spall integran el reparto.

Pokot (Spoor) trata sobre Duszejko, una ingeniera jubilada que lleva una vida solitaria en un rincón remoto de la campiña polaca, sin más compañía que sus adorados perros. Un día desaparecen y en su búsqueda descubre el cadáver de su vecino y, junto a él, pistas de ciervos. Firme defensora de los derechos de los animales, se convierte en la principal sospechosa del crimen. Nuevo trabajo de la realizadora polaca Agnieszka Holland (Varsovia, 1948), premiada en Seminci con la Espiga de Plata (Olivier, Olivier, 1992) y el Premio a la Mejor Dirección (In Darkness, 2011). Es la candidata de Polonia al Oscar a la Mejor Película de Habla no inglesa.

Ptaki śpiewają w Kigali (Birds Are Singing In Kigali) es una producción polaca de Joanna Kos-Krauze y Krzysztof Krauze sobre las consecuencias psicológicas del genocidio en Ruanda de 1994. Claudine es una refugiada tutsi que consigue escapar del país sumido en el horror gracias a la ayuda que le proporciona Anna, una ornitóloga encargada de estudiar los buitres de la zona junto a su colega, el padre de Claudine. La Semana muestra el último trabajo de esta pareja de creadores, que lograron el Premio a la Mejor Dirección (Papusza, 2013). Krzysztof Krauze falleció al principio del rodaje, a finales de 2014, y Joanna se ocupó de la película.

The Rider es el segundo largometraje de la realizadora Chloé Zhao, nacida en Pekín (China) y afincada en Estados Unidos, y en ella narra la historia del joven vaquero Brady, al que un accidente obliga a abandonar su única pasión: montar y competir. En un intento de recuperar el control de su destino, Brady emprende una búsqueda de nueva identidad y trata de redefinir su idea de lo que significa ser un hombre en el corazón de América. La película está interpretada por Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Lane Scott y Cat Clifford.

Undir trénu (Under The Tree), tercer largometraje de ficción del islandés Hafsteinn Gunnar Sigurdsson (Reikiavik, 1978), trata sobre Atli, un hombre al que su mujer echa de casa y prohíbe ver a la hija que tienen en común. Se muda con sus padres, que mantienen una amarga disputa con sus vecinos, que se quejan de que el frondoso árbol de su jardín impide que el sol llegue a su casa. Mientras Atli lucha por ver a su hija, la disputa con los vecinos se intensifica.