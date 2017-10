Mujeres contra la vida Las actrices Laetitia Dosch ('Jeune Femme'), Khatia Novadze ('Me mzis skivi var dedamicaze') y Maria Ribero ('Como nossos pais'). Tres directoras presentan hoy sus últimas películas en la Sección Oficial de la Seminci LILIANA MARTÍNEZ COLODRÓN Valladolid Martes, 24 octubre 2017, 15:54

Paula, April y Rosa no se conocen. Viven en tres países separados a miles de kilómetros. Paula busca trabajo; April se dedica a la prostitución y Rosa intenta desesperadamente compaginar su vida laboral y profesional. No tienen nada que ver las unas con las otras y, a la vez, sus existencias discurren de forma paralela: Las tres se enfrentan a una vida que las zarandea y desubica.

Tras estas tres mujeres habitan otras tres: las directoras Léonor Serraille, la georgiana Elena Naveriani y la brasileña Laís Bomdazky. Sus últimas películas conforman hoy la Sección Oficial de una Seminci que ha convertido a la 62 edición en la más femenina de su historia. De los quince títulos que componen este apartado, nueve han sido dirigidos por mujeres. Por si fuera poco, el festival dedica una sección completa, bajo el título Supernovas, a un nutrido grupo de realizadoras, de menos de cuarenta años, con una gran proyección en el cine mundial.

Precisamente (y continuamos con las conexiones) en ese ciclo de Supernovas se analiza la figura de la georgiana Elena Naveriani, que debuta en la Sección Oficial con ‘Me mzis skivi var dedamicaze’ (‘Soy un rayo de sol en la Tierra’); un sugerente título que hace referencia a la obra del escritor y revolucionario caribeño Frantz Fanon. Naveriani lleva a la gran pantalla la historia de la prostituta April, que lucha por sobrevivir en un mundo sórdido (el blanco y negro se ajusta como un guante a esta decadencia) cuando conoce a un inmigrante nigeriano que ha recaído en Tiflis por error me buscando el sueño americano de la otra Georgia.

También busca su sueño Rosa, la protagonista de ‘Jeune Femme. Montparnasse Bienvenüe’, que tras diez años fuera de su país regresa a París para encontrarse que su expareja no quiere saber nada de ella, su madre la odia y carece de dinero y trabajo. Su única compañía es el gato de su exnovio, al que Paula ‘secuestra’ tras encontrarlo en la calle tan solo con ella.

Léonor Serraille se ha rodeado de un equipo formado eminentemente por mujeres para desnudar la personalidad de esta treinteañera que, como una cebolla, deja caer capa a capa cada rasgo de su personalidad en una evolución que nos permitirá conectar con la Paula más íntima y coherente.

Y aunque el equipo es mayoritariamente femenino, el encargado de defender la película en la Seminci fue Soyleymane Seye Ndiaye, uno de los pocos actores masculinos, que interpreta a un empleado de seguridad de un centro comercial en el que Rosa busca trabajo. «Es la segunda vez que una mujer me dirige -explicó-, pero yo nunca me fijo en si es hombre o mujer. Para mí lo más importante es tener confianza en la persona que te dirige, no en su género».

La tercera protagonista de la jornada es Rosa, una brasileña que trata de compaginar su vida laboral, con su matrimonio, sus hijos y su madre. «Cuando leí el guion pensé que alguien había instalado cámaras en mi casa», apuntó la actriz Maria Ribero durante la rueda de prensa de presentación de ‘Como nossos pais’ (‘Como nuestros padres’). Y es que la historia de Rosa no es la de una sola mujer, son pequeñas vivencias de distintas mujeres las que han tejido este personaje tan intenso. Para confeccionarlo, la realizadora brasileña Laís Bodanzky utilizó las experiencias de vecinas, amigas y compañeras de trabajo aderezada con las suyas propias; «bastaba acudir a una reunión de trabajo, y la película estaba allí».

Este largometraje, el quinto de la directora brasileña, ha recibido ya varios galardones en otros festivales, como el de mejor película en Gramado y en el festival de Cine Brasileño de París. Tendremos que esperar hasta el sábado para conocer si ‘Como nuestros padres’ también se gana el favor de los miembros del jurado de la Seminci.