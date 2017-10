Conoce las 20 películas que concursan en la Sección Oficial de la Seminci

12

'Me Mzis Skivi Var Dedamicaze'

'Me Mzis Skivi Var Dedamicaze' ('I Am Truly A Drop Of Sun On Earth') es la primera película de la realizadora georgiana Elene Naveriani (Tbilisi, 1985). Abril, una joven que ejerce la prostitución, conoce a Dije, un joven inmigrante nigeriano, que acabó allí tras confundirse con la Georgia de Estados Unidos. La película está protagonizada por Khatia Nozadze y Daniel Antony Onwuka.