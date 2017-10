'The Nile Hilton Incident', la sorprendente y controvertida vencedora de la Seminci Javier Angulo, director del Festival, con los miembros del Jurado Internacional, , durante la lectura del palmarés. / Henar Sastre La película de Tarik Saleh ha ganado la Espiga de Oro, el Mejor Director y el Mejor Guion mientras que la favorita 'The Party' regresa a tierras británicas con un galardón menor, la Espiga Arcoíris LILIANA MARTÍNEZ COLODRÓN Valladolid Sábado, 28 octubre 2017, 15:01

«Es posible que nuestro fallo no guste a todos, pero es lo que nosotros hemos decidido». Ray Loriga, novelista, guionista y director de cine español y portavoz del Jurado Internacional de la 62 Seminci,intentó con estas palabras calmar los leves abucheos y comentarios de desaprobación que resonaron en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón después de que anunciara el ganador de la Espiga de Oro: 'The Nile Hilton Incident'. Desde luego, no estaba entre las favoritas. La película de Tarik Saleh sobre corrupción y crimen el Egipto prevolucionario no había calado entre los espectadores. Por una vez, público y críticos (puntuaron con un 6,5 a esta película en el ránking que publica El Norte de Castilla en su suplemento especial) estaban de acuerdo. No así el jurado, que no solo concedió a este film el principal galardón, sino también el de Mejor Director y Mejor Guion, ambos a Tarik Saleh; que ya logró el Gran Premio del jurado en la sección World Cinema Dramatic en Sundance 2017.

La gran favorita de todos, regresará a Gran Bretaña con solo un premio, la Espiga Arcoíris. Ni siquiera obtuvo el Premio del Público, que recayó en 'L'Insulte', de Ziad Doueiri; otro de los largometrajes que tendrán que conformarse con el favor de los espectadores tras obtener también el Premio Sociograph, que recae en la película de la Sección Oficial que más impacta a los espectadores, y el Blogos de Oro.

Junto con 'The Nile Hilton Incident', la gran triunfadora de la 62 Seminci es 'The rider', el segundo largometraje de Choé Zhao, que ha obtenido la Espiga de Plata, el Mejor Actor (para Brady Jandreu), y el Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director. La historia real de una joven promesa del rodeo que sufre un accidente que le impide alcanzar sus sueños ha convencido al Jurado Internacional, compuesto este año por el director y guionista francés Brice Cauvin; Claire Dobbin, asesora de guion y responsable de montaje australiana; los productores Uberto Pasolini y Emma Lustres y el periodista, guionista y director de cine Santiago Tabernero, además de por Ray Loriga.

Los cuchicheos y el silencio también siguiron al anuncio de la Mejor Actriz, que este año ha recaído ex aequo en la francesa Laetitia Dosch, la intensa Paula de 'Jeune Femme', y la actriz polaca Agnieszka Mandat-Grabka, que interpreta a una ingeniera de caminos jubilada y excéntrica en 'Pokot'.

Las películas más taquilleras 'El insulto', 'The party' y 'La librería' han sido las películas más taquilleras de esta 62 Seminci, un festival que ha logrado casi 93.000 espectadores (en 2016 fueron 90.000). A este respecto, Javier Angulo, director de la Semana de Cine, indicó que todos los abonos se vendieron en 40 minutos y que ya el martes se habían terminado el cien por cien de las entradas para la Sección Oficial, tanto para el Calderón como para la repetición en el Carrión. Una buena noticia para un festival que ya tiene fecha para el 2018 (del 20 al 27 de octubre) y país invitado: Colombia.

Otra mujer ha logrado el galardón la Mejor Dirección de Fotografía: se trata de Ágnes Pákózdi, por 'Soy un rayo de sol en la Tierra', rodada en blanco y negro.

Por su parte, la turca 'Daha' (la historia de Gaza, el hijo adolescente de un traficante de refugiados en Turquía) no se va de vacío tras lograr el Premio Fipresci, que otorga la crítica internacional, y el Premio de la Juventud.

'Marea Humana', la visión de la crisis de los refugiados por parte del activista Ai Weiwei, pero desde la óptica de la globalización y la incoherencia de los estados, ha logrado la Mención Especial del Jurado.

El palmarés de la 62 Seminci Espiga de Oro. ‘El incidente del Hilton Nilo’, de Tarik Saleh. Espiga de Plata ‘El jinete’, de Chloé Zhao. Premio del Público ‘El insulto’, de Ziad Doueiri (Sección Oficial) y 'Las dos sirenas', en Punto de Encuentro. Premio Fipresci ‘Daha’, de Onur Saylak. Mejor Actriz Laetitia Dosch, por ‘Montparnasse Bienvenüe’. Agnieszka Mandat-Grabka, por ‘El rastro’ Mejor Actor Brady Jandreau, por ‘The Rider’. Mejor fotografía ‘Soy un rayo de sol en la Tierra’, de Ágnes Pádózdi. Mención especial ‘Marea humana’, de Ai Weiwei. Premio Miguel Delibes al mejor guion ‘El incidente del Nilo’, de Tarik Saleh. Premio Pilar Miró al mejor director novel Chloé Zhao, por ‘The Rider’. Espigas a los cortometrajes ‘La mirada’, de Farnoosh Samadi, Espiga de Oro; y ‘Un hombre se ahoga’, de Mahdi Fleifel, Espiga de Plata. Premios de Punto de Encuentro ‘Asco’, de Tereza Nvotová. Primer premio al largo; ‘Británicos por la gracia de Dios’, de Sean Dunn, Premio al mejor corto extranjero; ‘Matria’, de Álvaro Gago, Mejor corto español; y ‘La bella y la jauría’, de Kaouther Ben Hania, Mención especial del jurado. Premios de Tiempo de Historia ‘La libertad del diablo’, de Everardo González, Primer premio; ‘Tierra natal’, de Ramona S. Díaz, Mención especial; y ‘Lo que le ocurre a ella’, de Krysty Guevara-Flanagan, Mejor corto documental. DOC España ‘Verabredung’, de Maider Oleaga. Premio de la Juventud ‘Daha’, de Onur Saylak (Sección Oficial) y 'La bella y la jauría' (Punto de Encuentro). Castilla y León en corto ‘Vida y muerte de Jennifer Rockwell’, de Javier Roldán, y ‘Ya no te quiero’, de Francisco Hervada. Espiga Arcoíris 'The Party', de Sally Potter. Premio Sociograph 'El insulto', de Ziad Doueiri. Premio Seminci Joven 'Sing Street, de John Carnet', y 'La gran enfremedad del añor', de Michael Showalker. Premio Blogos de Oro 'El insulto', de Ziad Doueiri.

Los mejores cortometrajes de la Sección Oficial

En el apartado de cortometrajes, el Jurado Internacional ha decidido conceder la Espiga de Oro a 'Negah' ('La mirada'), de la directora iraní Farnoosh Samadi, que repite premio después de alzarse el año pasado con el principal galardón del festival por 'El silencio', que codirigía con Ali Asgari. La Espiga de Plata ha sido otorgada al corto 'A Drowning Man' '(Un hombre se ahoga'), coproducción de Dinamarca, Reino Unido y Grecia del cineasta palestino danés Mahdi Fleifel, y el Premio al Mejor Cortometraje Europeo ha recaído en 'Kapitalistis', del director belga Pablo Muñoz Gómez.

Galería. Lectura dle palmarés.

'Asco' gana en Punto de Encuentro

En la sección Punto de Encuentro, el premio ha sido para el largometraje 'Špína' '(Asco'), coproducción entre República Checa y Eslovaquia que supone el debut de la directora eslovaca Tereza Nvotová, mientras el británico Sean Dunn ha logrado el premio al Mejor Cortometraje Extranjero por British By the Grace of God (Británicos por la gracia de Dios). El jurado ha concedido a 'Matria', de Álvaro Gago, el premio al Mejor Cortometraje Español.

El jurado de esta sección, integrado el director y productor serbio Stefan Ivančić, también programador de la sección ‘Pardi di domani’ del Festival de Locarno; la actriz palestina Lamis Ammar y el productor mexicano Gerardo Morán, ha decidido conceder una Mención Especial a Aala kaf ifrit (La bella y la jauría), segundo largo de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, y al cortometraje Awasarn Sound Man (La muerte del técnico de sonido), de Sorayos Prapapan (Tailandia/Birmania).

'La libertad del diablo', primer premio en Tiempo de Historia

El jurado de Tiempo de Historia ha decidido conceder el Primer Premio de la sección al documental 'La libertad del diablo', del mexicano Everardo González, y el segundo premio a 'Dina', producción de EE UU que dirigen Dan Sickles y Antonio Santini. El jurado también ha concedido una Mención Especial para 'Bayang ina mo' ('Tierra natal'), producción de EE UU y Filipinas dirigido por la filipina Ramona S. Díaz. A su vez, 'What Happened to Her' (Estados Unidos), de Krysty Guevara-Flanagan, ha obtenido el primer premio del concurso de cortometrajes documentales.

El jurado de Tiempo de Historia ha estado integrado por el director español Guillermo García López, autor Frágil equilibrio, ganador del premio DOC.España de la 61 Semana y del Goya a Mejor Película Documental en 2017; el realizador mexicano Nicolás Echevarría, responsable de documentales como Poetas campesinos (1980) o Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (1988) y el largo de ficción Cabeza de Vaca (1991), y Diego Mas Trelles, director de vídeos corporativos, publicitarios, videoclips, cortos y documentales.

DOc España premia a 'Verabredung'

Por su parte, el jurado de la sección DOC España ha decidido otorgar su premio a 'Verabredung', de Maider Oleaga. El jurado, formado por la directora Leire Apellaniz; Maite Conesa, directora de la Filmoteca de Castilla y León, y Tamara García Iglesias, videomaker, curadora independiente, guionista y directora, ha decidido también conceder una Mención Especial a Singled [Out], de Mariona Guiu y Ariadna Relea.

El premio de la sección Seminci Joven, concedido por los jóvenes entre 12 y 18 años mediante votación popular y dotado con 6.000 euros, ha recaído exaequo en 'Sing Street' (Irlanda/Reino Unido/EE UU), de John Carey, y 'The Big Sick' (La gran enfermedad del amor), de Michael Showalter (EE UU), ambas con una puntuación de 4,43 sobre 5. En segundo lugar se ha situado 'Hunt For the Wilderpeople' ('La caza de loos ñumanos'), de Taika Waititi (Nueva Zelanda), con una puntuación de 4,31.

El jurado de la sección Castilla y León en Corto,integrado por los realizadores Ana Cea y Miguel Ángel Pérez Blanco, y la periodista Angélica Tanarro, ha acordado conceder el premio ex aequo a 'Vida y muerte de Jennifer Rockwell', de Javier Roldán, y 'Ya no te quiero', de Francisco Hervada Martín.