Maquillaje exprés para la alfombra verde de la Seminci 01:01 Raquel Díez, en un momento de su trabajo. / Rodrigo Jiménez Trece profesionales se encargan de que actrices y actores luzcan radiantes en esta 62 Seminci SONIA QUINTANA Valladolid Sábado, 28 octubre 2017, 16:56

Un equipo de 13 personas es el encargado de que actrices y actores, y demás protagonistas del mundo del cine invitados a la 62 Seminci, luzcan radiantes en las presentaciones de las películas, las fotografías en los medios y, cómo no, sobre la alfombra previa a la galas. Liderados por la estilista Raquel Díez, con cinco años de experiencia en el festival vallisoletano, seis peluqueros, seis maquilladores y una persona encargada del cuidado de uñas y manos trabajan a contrarreloj de nueve de la mañana a nueve de la noche es un espacio habilitado para estos días en el Hotel Olid.

El Calderón es solo su ‘cuartel general’. El equipo se desplaza allí donde se les necesite, desde el Teatro Calderón al Gareus, otro de los hoteles donde se alojan los invitados. «Trabajamos mano a mano con el equipo de Relaciones Públicas del festival. Ellos nos llaman, normalmente el día anterior, y nos cuentan a qué viene la persona; si a recoger un premio, a presentar una película... Todo el mundo viene con cita. Normalmente les dedicamos unos cuarenta minutos pero siempre hay quien llega con el tiempo justo y en quince minutos tenemos que arreglarle. Y lo hacemos. El tiempo es siempre menos de lo que te gustaría», cuenta esta profesional cambiará en breve actores por cantantes en LOS40 Music Awards.

Juan Luis Galera (Matrix) peina a Patricia. / Rodrigo Jiménez

Esta edición ya han pasado por sus manos los presentadores Marta Nieto y José Corbacho y los actores Emma Suárez, Luis Tosar y María Luisa Mayol, entre otros, de los que todo el equipo guarda muy buen recuerdo. «Con Corbacho nos reímos mucho. Nos decía cosas como ‘quiero tus ojos’ o ‘déjame un flequillo muy grande y la melena lisa’. Emma Suárez quería un ‘look’ muy natural, como va siempre ella, y fue muy fácil trabajar con ella». «A los actores, sobre todo, lo que hacemos es quitarles los brillos y las actrices ya saben lo que les sienta bien y lo que no», comenta Raquel Díez.

Pocos consejos

«Lo importante de un buen maquillaje es que la persona que lo lleva se sienta cómoda. Con las actrices es fácil porque están acostumbradas a estar siempre expuestas y saben muy bien lo que les favorece y lo que no. Tenemos poco margen para la imaginación pero es un trabajo muy agradecido porque la gente es superamable», reitera la responsable del equipo de peluquería y maquillaje. «Las actrices lo que quieren es verse bien ellas, no que las veas bien tú. Se conocen bien y saben que para pisar fuerte en una alfombra hay que estar cómoda. Y ponerse unos ojos ahumados o unos labios con un tono muy atrevido no es apto para todo el mundo», apunta esta profesional que, tras cinco años en el equipo, se ha estrenado esta edición como responsable de él.

María Benito Misiego retoca con el pincel los labios a la actriz Patricia García Méndez. / Rodrigo Jiménez

«Me gustó mucho trabajar con Melina Matthews –actriz presentadora de las galas en anteriores ediciones de la Seminci–. Siempre iba espectacular y no le importaba arriesgar con el maquillaje», recuerda Raquel Díez quien aconseja que para una alfombra siempre hay que apostar por resaltar una parte del rostro: o los ojos o la boca. «No puedes llevar unos ojos muy marcados y luego llevar el labio también muy marcado. Las actrices lo saben bien y no tenemos que darles muchos consejos».