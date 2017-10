José Luis García Sánchez, «una de las miradas más lúcidas del cine», suma la Espiga a su palmarés Mar Sancho, directora general de Políticas Culturales de la Junta, Víctor Manuel, Charo López, José Luis García Sánchez con su Espiga, Ana Belén, José Sacristán y Juan Diego, / Gabriel Villamil El director salmantino recogió el galardón rodeado de amigos como Ana Belén, Charo López, José Sacristán, Juan Diego, Víctor Manuel y Juan Gano LILIANA MARTÍNEZ COLODRÓN Valladolid Lunes, 23 octubre 2017, 22:40

«No te jubiles José Luis, que la juventud no tiene el patrimonio del talento», reclamó desde el escenario la actriz Charo López. Arropado por compañeros, pero sobre todo amigos, José Luis García Sánchez recogía esta tarde la Espiga de Oro que la Seminci concede a una trayectoria con 31 películas y múltiples premios, como los dos Goyas por los guiones de 'Belle Époque' (1993) y 'Tirano Banderas' (1994) y el Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival de Berlín por 'Las truchas' (1978).

Junto a Charo López, no dudaron en colmarle de afectos la actriz y cantante Ana Belén, los actores José Sacristán y Juan Diego, y los productores Víctor Manuel y Juan Gano. «Somos como una gran familia, llevamos muchos años trabajando juntos», señaló Juan Diego. Todos coincidieron en alabar la inteligencia del salmantino, y su visión crítica de la vida que tan magistralmente ha plasmado en sus películas: «José Luis es un cronista de su tiempo -no dudó en señalar Sacristán-; una de las miradas más lúcidas e inteligentes del cine español». «Un rebelde, un hombre indómito», añadió Ana Belén».

«Es una persona entrañable, con la que me divierto mucho, y eso que he trabajado en cinco películas con él, en las que en algunas han participado dos actores como Galiana y Juan Diego. No sé cómo he sobrevivido», comentó divertido el productor Juan Gano.

El buen rollo sobre el escenario rozó el clímax con la entrega de la Espiga al director, que no dudo en apuntar que la gala «parece una película mía». Evitó el discurso y se limitó a reclamar a los presentes: «Vayan más al cine y menos a las procesiones».

Tras la entrega del premio se proyectó la película 'Las truchas'; «la que él ha querido ­apuntillo Javier Angulo, director del Festival­; le propusimos otra, pero prefirió esta».

La Seminci cuenta también este año con la participación del hijo del cineasta, Víctor García León, con el que comparte profesión y que acude a la sección Spanish Cinema con su película 'Selfie'.

Homenaje a Juan Antonio Pérez Millán

Durante la gala, dedicada a Castilla y León, se realizó un homenaje al recientemente fallecido Juan Antonio Pérez Millán, que fue director de la Filmoteca de Castilla y León de 1991 a 2013 y consejero de Educación y Cultura en 1986.