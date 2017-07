Isabel Coixet abrirá la Seminci con su nueva película 'La librería' Isabel Coixet, en un descanso del rodaje junto a Bill Nighy y Patricia Clarkson. / El Norte El festival dedicará ciclos a las nuevas directoras bajo el título de 'Supernovas' y a Islandia como país invitado EL NORTE Valladolid Jueves, 27 julio 2017, 12:54

La última película de Isabel Coixet, 'La librería', abrirá el 21 de octubre la 62ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que también dedicará un ciclo de proyecciones a las nuevas directoras donde figuran las españolas Elena Martín y Nely Reguera.

Coixet, que en 2015clausuró la Seminci con 'Nadie quiere la noche', inaugurará en esta ocasión el festival de Valladolid con una coproducción hispano-británica protagonizada por Emily Mortimer, Bill Nighy y Patricia Clarkson.

'La librería' ('The bookshop') es la adaptación de la novela homónima de Penelope Fitzgerald, y narra las peripecias de una mujer que en 1959 pretende abrir una librería en un minúsculo pueblo inglés donde se encuentra con la férrea oposición de sus habitantes. «Leí la novela de Penelope Fitzgerald, hace casi diez años, durante un verano particularmente frío en las Islas Británicas. La lectura del libro fue una verdadera revelación para mí: me sentí completamente transportada a 1959 y realmente creía que era, en cierto modo, la ingenua, dulce e idealista Florence Green. De hecho, lo soy. Me siento profundamente conectada con este personaje, de una manera que nunca he sentido con los protagonistas de mis otras películas», explica Coixet sobre la obra de Penelope Fitzgerald.

La 62ª Seminci (del 21 al 28 de octubre) dedicará un ciclo a Islandia como país invitado, otro a la Escuela de Cinematografía de Barcelona y uno más, con el título de 'Supernovas', a las nuevas directoras internacionales, según el avance de programación que ha presentado esta mañana el director del certamen, Javier Angulo.