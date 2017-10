Grandes historias para reducidos metrajes 01:01 Daniel Remón, Félix Tusell, Vibha Daryanan, Javier Roldán, Mario Carbajosa, Francisco Hervada, Francisco Javier Rubio, Herminio Cardiel, Rebeca G. Bahillo y Luis Sánchez-Polack. / Gabriel Villamil Castilla y León en corto vuelve a convertirse en un laboratorio del talento con el proyección del trabajo de ocho cortometristas LILIANA MARTÍNEZ COLODRÓN Valladolid Domingo, 22 octubre 2017, 23:15

El director mexicano Arturo Ripstein, que recogió su Espiga de Honor el sábado durante la gala de inauguración de la Seminci, reivindicó la importancia de las historias a la hora de confeccionar una película. Al igual que ocurre con el periodismo, una buena historia es oro; mucho más cuando existe un límite temporal para contarla.

Ocho cortometristas demostraron hoy en el Lava que es posible realizar buen cine en frascos pequeños y que la comunidad más grande de Europa alberga buenos cineastas y mejores escenarios.

El vallisoletano Javier Roldán -que en 2015 se alzó con el premio de La Noche del Corto Español en la 60 Semana y con el Roel de Oro en Medina del Campo gracias a su corto 'Hermanos'- arrancó los primeros aplausos con 'Vida y muerte de Jennifer Rockwell', la historia de una deportista profesional educada en la más estricta disciplina con un inquietante plan. «Espero que os emocione y conmueva, y que disfrutéis con la sorpresa», apuntó Roldán en la presentación inicial de un trabajo, que contó con la voz de la actriz Nerea Barrios ('Mejor actriz revelación 2014 por 'La isla mínima').

Aunque dicen que en Valladolid se inventó la famosa 'cobra', ha sido en Segovia, concretamente en Peñalara, donde se rodó 'La última misión del Comando Cobra'. Su director, el gaditano Luis Sánchez-Polack eligió este bello paraje por su nieve: «Esta historia la saqué de mis experiencias y la llevé al mundo de la guerra».

De campos de batallas y luchas saben mucho todos aquellos que buscan un trabajo. 'Dentro del sistema', del soriano Francisco Javier Rubio, narra la pesadilla de una mujer que intenta cobrar el paro pero que descubre que, por un problema legar, no tiene derecho a ese dinero que tanto necesita. «Mi referencia del cine siempre ha sido la Seminci, por eso quiero dar las gracias al Festival por estar aquí», expuso Rubio, quien está preparando ya su salto al largometraje.

Otro vallisoletano, en este caso Francisco Hervada, arrancó risas y aplausos con su 'Ya no te quiero' (protagonizada por la experimentada actriz Carmen Gutiérrez), en el que se demuestra que una promesa de amor siempre prevalece por encima del tiempo. Con la experiencia que suponen ocho cortos y dos largos, Hervada recordó que «los cortos no los hace el directos, los hace mucha gente. Y eso no podemos olvidarlo».

También demostró que el tiempo no importa el vallisoletano Herminio Cardiel, que en solo treinta segundos narró una impactante historia con 'Fugaz' en la que una pareja de novios se enfrentan al tradicional 'Pide un deseo'. «Hay quien piensa que se trata del tráiler en lugar del corto», explicó divertido, a la vez que pidió a los presentes que no pestañearan, «si lo hacéis, os lo vais a perder».

Terror grabado en bicicleta y con una 'Go-Pro' podría ser la sinopsis de 'Cassiopeia', de la también vallisoletana Rebeca García Bahillo. «Nació de mis sugestiones y pesadillas», avanzó la autora, que en la actualidad dirige y produce videoclips para bandas musicales locales.

Para pesadilla la vida de los protagonistas de 'e-Life', un corto de ciencia-ficción en el que sus personajes viven sumidos en una realidad recreada por ordenador. «Hacer un corto sin dinero es muy precario. Aquí hay mucha gente que se ha involucrado por amor al arte», aportillo la barcelonesa Vibha Daryanan que, junto con el pucelano Mario DC Carbajosa han dirigido este corto en que participa el actor Javier Pereira (Mejor actor revelación por 'Stockholm)'.

Por último, en Medina del Campo se rodó 'El fracaso', del madrileño Daniel Remón, que cuenta el encuentro de dos exnovios que se ponen al día mientras rememoran sueños y experiencias comunes. Pereira, que también está intentando dar el salto al largometraje, hizo hincapié en la importancia del las localizaciones.