Por qué la alfombra es verde y otras curiosidades de la 62 seminci

El premio que Marisa Paredes no recogió en Valladolid

Durante el discurso que pronunció tras recoger su merecida Espiga de Honor, la actriz Marisa Paredes apuntó que la suerte juega un papel crucial; «si no hubiera tenido esos buenos directores, no estaría aquí ahora». A sus 71 años reconoció que, cuando solo había gastado 17, recibió en Valladolid un galardón como Mejor Actriz Revelación, «pero no vine a recogerlo porque entonces creía que no lo merecía. Pero ahora sí, porque he trabajado mucho».