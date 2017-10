Estas son las actividades que ponen fin a la 62 Seminci

Live Cinema

Esta propuesta supone un acercamiento a otras formas narrativas y, en concreto, al cine en vivo: la realización audiovisual en directo. En total se programan tres trabajos: √ÅL∆ELØMÅ®, de Marta Verde & NegroNegro, Dystopia/Utopia, de Die! Goldstein, y How to become nothing, de Paulo Furtado & Pedro Maia & Rita Lino. Antes del pase de cada uno de esos trabajos, pueden verse tres cortos del artista multimedia vallisoletano J.C. Quindós. El evento tendrá lugar en el Lava a partir de las 19:00 horas.