IV Jornadas Futuro en Español Realidades y retos del pujante idioma castellano Lorenzo Silva, María Ángeles Sastre y Adrián Cragnolini, este martes, durante la segunda sesión de las IV Jornadas Futuro en Español La segunda cita de las IV Jornadas Futuro en Español, celebrada en Peñafiel, permite ahondar en el fenómeno digital y las oportunidades de futuro

El español (o castellano) es un idioma muy pujante, pero que también se enfrenta a retos y dificultades en los años venideros. “El futuro está íntimamente ligado a las nuevas tecnologías, que no es un futuro, sino un presente”, ha señalado este martes el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el segundo y último día de las IV Jornadas Futuro en Español que organiza El Norte de Castilla, un acto celebrado en el Museo del Vino de Peñafiel. “Es la tercera lengua en la red. La segunda es el chino, pero con una dimensión más cerrada. Lo nuestro es más sugestivo. Tenemos que defender el español como patrimonio cultural, pero también económico”, añadió Carnero.

Adrián Cragnolini, corresponsal en España de la emisora argentina de radio Cadena 3, ha expuesto la transformación que ha vivido el español en su utilización en los medios de comunicación. La BBC marcó la pauta a principios del siglo XX para el inglés y países como Argentina copiaron para el castellano un modelo que aunaba “formalidad, unidad, purismo y elitismo”. El lenguaje periodístico “se transformó en un lenguaje sectorial, pero también transversal para transmitir adecuadamente las diferentes informaciones”. El siguiente paso condujo a una globalización y mercantilización del idioma, donde primó la espontaneidad y el habla de la calle. “Los medios soltaron amarras”, ha subrayado Cragnolini, “y, si bien se democratizó, cayó la media de educación”. El periodista proyectó unos vídeos que demuestran la deriva de las últimas décadas: de las tertulias educadas del programa La Clave en los años ochenta a los vociferantes debates de la actualidad, pasando por “los nuevos actores” que brotan en YouTube con millones de seguidores y, en muchas ocasiones, contenidos vacuos. “Y... ¿cuándo se jodió el Perú”, se preguntó Cragnolini, recurriendo a la celebérrima cita de Vargas Llosa. “Del lenguaje periodístico se ha pasado al lenguaje de los medios,que hemos parido entre todos, en honor a las audiencias, a la mercantilización”.

María Ángeles Sastre, profesora de lengua en la Universidad de Valladolid y colaboradora de El Norte, ha señalado con datos demolingüísticos el crecimiento del idioma español. “En 2015, eran 470 millones de personas las que tenían el español como lengua materna. En 2017, son más de 477 millones, con 572 millones de usuarios potenciales”.

Sastre ha indicado que México, Colombia, España y Argentina concentran más de la mitad de hablantes de español. “Además, en Estados Unidos hay casi 43 millones de hablantes con dominio nativo”. Las proyecciones apuntan a que en 2050, la comunidad hispanohablante se situará en 754 millones de personas, pero Sastre ha recordado que en 2.100 se invertirá la tendencia, siempre con las cautelas que suponen este tipo de previsiones.

Entre otros datos, María Ángeles Sastre ha recordado la existencia de un “español neutro”, una variante “que no es de ningún sitio, que no lo habla nadie y que se reaprende en aras de una homogeneización y una rentabilidad económica”. “No tengo una idea formada como lingüista. No puedo decir que no me guste ni que sea un peligro. Por eso hablo de consecuencias y alertas, como la pérdida de identidad o el empobrecimiento”, ha deslizado.

El escritor Lorenzo Silva ha empleado un discurso heterogéneo para hablar sobre diferentes asuntos relacionados con el idioma. Desde la estéril polémica entre la propia denominación (“es saludable que mezclemos los términos español o castellano sin ningún tipo de problema”) hasta la referencia a la película Coco, de Pixar, (a la que había aludido anteriormente María Ángeles Sastre) donde el doblaje español-mexicano “resulta favorable”, a su juicio, para la recepción de la historia.

Silva ha expuesto que su “prudencia como hablante” le hace escoger “un registro para que el profano entienda lo que se está hablando” y que entre diferentes países de habla hispana ese esfuerzo se hace “de manera espontánea”. También ha incidido en que el potencial del español está “desaprovechado” por las “carencias” que se observan a la hora de traducir muchas obras a otros idiomas, algo que no sucede con el inglés. A juicio del novelista, se presentan tres problemas: una nivel educativo deficiente (“salvo en Castilla y León”), la falta de creación y sostenimiento de una industria cultural fuerte y la necesidad de que exista más presencia de la comunidad hispanohablente en el desarrollo tecnológico.

En el turno de debate, intervinieron varios asistentes, entre ellos Carlos Aganzo, director de El Norte de Castilla, para señalar la “mexicanización” del idioma. “De todos los países de habla hispana, el que está más contaminado por la lengua inglesa México. La industria económica mexicana lo está dominando todo, pero mira más hacia arriba que hacia abajo”.

“Puede que acaben siendo los chinos de nuestro idioma”, apuntó Cragnolini en este sentido.

En la segunda parte de la jornada desarrollada en Peñafiel, otros tres ponentes relacionados con la universidad han hecho hincapié en las oportunidades que ofrece el español en el ámbito académico. José Miguel Sánchez Llorente, director de cursos internacionales en la Universidad de Salamanca, ha apostado por la necesidad de “ser innovadores” para evitar que decrezca el número de estudiantes extranjeros que vienen a España. “Hemos de saber adaptarnos a nuestros alumnos. Si no, acabarán en Costa Rica o Panamá”.

“En Salamanca recibimos 7.500 estudiantes cada año, 10.000 ‘on-line’. Entre ellos figuran algunos jugadores de fútbol de Primera y Segunda que son los peores con mucha diferencia”, ha agregado.

Sánchez Llorente también se ha referido a la “amenaza Trump”, aunque ha apuntado que existen mensajes diferentes dentro de Estados Unidos, un amplio país con muchas realidades sociales según la zona. “Una teoría sobre Estados Unidos puede ser cierta, pero es arriesgada. Hay desafecto por el español porque es una lengua de clase baja. Sin embargo, crece en los medios, en la televisión, aunque no en las redes, donde decrece”.

Entre los cursos de español demandados por los estudiantes extranjeros, aparecen los relacionados con la mística, el vino, el turismo, los destinados a ingenieros o policías, según ha apuntado Sánchez Llorente.

Santos Rodríguez, responsable de la Universidad de Washington en España, ha expuesto la experiencia del campus de León, después de la iniciativa puesta en marcha en 2006 entre la institución académica de la ciudad española y la del estado de la Costa Oeste de Estados Unidos. “Desde 2010 hasta 2017, han pasado 800 estudiantes por León. Para una ciudad de 130.000 habitantes ha cumplido todos sus objetivos”.

Rodríguez ha señalado que la Universidad de Washington busca “una inmersión e integración en León” y que los estudiantes estadounidenses “se enamoran de la ciudad en una semana”, al tiempo que se adaptan rápidamente a las costumbres y usos sociales en España.

El responsable de la Universidad de Washington considera que no existe una “amenaza Trump” para el castellano. “Siempre digo a mis estudiantes una frase: ‘Si hablas español,el mundo no es tan grande’”.

José Ramón González, vicerrector de la Universidad de Valladolid, ha subrayado que “el español es un negocio boyante, con futuro, pero en situación de cambio y que depende de coyunturas externas muy variables”. Por eso, ha apostado por buscar el “nicho de negocio”, con cursos específicos que se adapten a las demandas de los alumnos. “Si en el futuro México se convierte en la potencia número uno en la enseñanza de español en el mundo, bienvenido sea. Lucharemos por nuestro espacio, pero el recurso es compartido por todos, por toda la comunidad de países hispanohablantes. Todos luchamos por lo mismo”.

Para González, una de las grandes ventajas de España pasa por su situación geográfica. “Está en Europa, pero también conectada con África y es el puente a Latinoamérica”.

Las IV Jornadas Futuro en Español han sido clausuradas por Víctor Alonso, vicepresidente de la Diputación de Valladolid, quien ha recordado en Peñafiel que “el español, junto con el vino es uno de los escaparates que tiene la provincia”.

