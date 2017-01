Ana Belén, Goya de Honor: «Quiero papeles de los que ofrecen a los hombres»

Asegura que no tiene preparado aún el discurso que pronunciará el 4 de febrero, pero la actriz Ana Belén, Goya de Honor 2017, ha avanzado que, ni está "en la misma situación que Meryl Streep", ni el auditorio es el mismo que el que escuchó el combativo discurso de la actriz estadounidense, en referencia a la pasada gala de los Globos de Oro, premios que entrega la prensa especializada, y ante quienes no dudó en alertar de las nefastas consecuencias que tendrá a su juicio para la libertad de prensa la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

"El discurso de Streep me ha parecido muy valiente, rotundo y elegante", ha defendido este martes la actriz en una comparecencia ante la prensa. Ana Belén ha considerado que "no hay que rasgarse las vestiduras porque la gente diga lo que piense", como ha sucedido en muchas de las galas de los Premios Goya, aunque ha insistido en que Meryl Streep "estaba en un momento concreto en el que hablaba de la prensa y a la prensa, tan denostada ahora por Trump, y por lo tanto era el sitio adecuado".

En cualquier caso, la actriz ha recordado que "como ciudadano no puedes abstraerte de los problemas, porque hay cosas que nos tienen preocupados y enfadados" y ha avanzado que en su discurso, aunque "corto", habrá espacio tanto para agradecer a la gente que le "han dejado su impronta como actriz y como persona", como para reivindicar un sector en el que "hay inteligencia" pero también un "problema gordo de financiación".

Boicot a Trueba

La Academia de Cine ha elegido a Ana Belén, que cumplió 65 años el pasado mayo, para recibir el premio a toda una carrera artística que comenzó con apenas 13 años y durante la que ha estado nominada al Goya en cinco ocasiones. Más de medio siglo de trabajo durante el que ha combinado su pasión por la música con decenas de trabajos en cine, teatro y televisión, convirtiéndose en "un engarce entre diferentes generaciones", como ella misma se ha definido.

"Me gustaría muchísimo seguir haciendo cine, sobre todo con un papel rico en matices, con muchas aristas, de esos que habitualmente se ofrecen a los hombres"

Su último trabajo en el cine ha sido en 'La Reina de España' de Fernando Trueba, un papel que le llegó tras 12 años en los que, aunque no ha parado de trabajar, no llegaba ningún proyecto para la gran pantalla. "Me gustaría muchísimo seguir haciendo cine, sobre todo con un papel en el que sienta que puedo llevar un personaje y no sea un jarrón (...) un papel rico en matices, con muchas aristas, de esos que habitualmente se ofrecen a los hombres", ha reivindicado Ana Belén, que sí ha descartado por el contrario volver a dirigir una película.

La actriz no ha dudado en criticar el boicot a la película de Trueba que se promovió a través de redes sociales por su discurso al recibir el Premio Nacional de Cinematografía, cuando afirmó no sentirse español, unas declaraciones que, ha defendido "se hacen en clave irónica pero se sacan de contexto". Según ha relatado la actriz, el episodio le recordó a "un momento de intolerancia e intransigencia" como el que vivió con Víctor Manuel en el año 1973, cuando un anónimo les acusó de pisar la bandera española en México y se vieron obligados a prestar declaración para aclarar la situación. "Ha sido algo terriblemente reconocible, como si no hubieran pasado 44 años", ha lamentado.