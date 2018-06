Furor adolescente por Fortnite: guía para padres Llegada a la isla de Fortnite en ala delta. El videojuego se ha convertido en un éxito desde su lanzamiento el pasado mes de septiembre con millones de seguidores en todo el mundo más allá de los 'gamers' tradicionales ARTURO POSADA Valladolid Viernes, 8 junio 2018, 21:40

Si hay un videojuego que captura el 'zeitgeist' reinante entre los adolescentes, ese es Fornite Battle Royale. Desconocido para buena parte de la población adulta, Fornite se ha convertido en el gran (y adictivo) pasatiempo 'teen'. Al ser gratuito y multiplataforma (hay versiones para PC, Mac, Xbox, PlayStation4, teléfonos y tabletas, y se puede compartir partida entre algunas de ellas) se ha viralizado rápidamente y reluce en las listas como el videojuego más popular del mundo. Según datos publicados por el semanario 'The New Yorker', se ha descargado más de 60 millones de veces, una cifra que va en aumento, y figura como el videojuego más visto en YouTube (3.000 millones de reproducciones el pasado mes de marzo), así como en la plataforma Twitch, el canal 'on-line' de los 'gamers'. En algunos momentos, más de tres millones de personas han estado jugando al mismo tiempo a Fortnite.

Poco hay que explicar a la creciente legión juvenil que domina todos los secretos del juego, pero para muchos adultos es un arcano. ¿Qué es Fortnite?

En el escenario más exitoso y demandado, cien jugadores disputan a la vez una misma partida. Y solo puede quedar uno... El mejor sobrevivirá y ganará. El videojuego (un 'shooter', disparo va, disparo viene) se desarrolla en una amplia isla a la que llegan los participantes tras un salto en ala delta desde un autobús que surca los cielos sostenido por un globo aerostático (no busquen muchas explicaciones...).

Hay varias zonas para aterrizar con nombres de dos palabras que empiezan por la misma letra: Pisos Picados, Señorío de la Sal, Lomas Lúgubres, Ribera Repipi... Solo Pueblo Tomate (antiguamente Pueblo Pomodoro) desafía esta norma en la traducción española. Se abren vastos territorios para explorar y hacer acopio de armas de diferente calibre, así como botiquines y elementos con los que construir rápidas estructuras con diferentes usos (curarse, defenderse de un ataque, alcanzar lugares inaccesibles...). El utensilio primigenio que portan los participantes es un pico que sirve para abastecerse de materiales. Una tormenta mortal cuyo ojo va reduciéndose acaba congregando a los supervivientes en la misma zona de la isla donde solo uno se proclamará ganador (hay otras modalidades cambiantes que incluyen dúos, escuadrones y dos equipos de 50 jugadores, donde los novatos tienen la posibilidad de sobrevivir en grupo durante más tiempo).

El autobús con cien participantes sobrevuela la isla.

El videojuego ha trascendido del plano virtual al mundo real por los bailes que ejecutan unos personajes que son asignados aleatoriamente a cada jugador y que incluyen diferentes razas y sexo. La danza del 'hilo dental', que practican niños de todo el mundo, figura como la más conocida, pero en algunos estadios de fútbol europeos y de béisbol en Estados Unidos se han visto también los pasos del conocido como Take the L. Antoine Grizmann lo ha ejecutado, por ejemplo, tras marcar con la camiseta del Atlético de Madrid.

Fortnite es el gran éxito de una compañía de North Carolina llamada Epic Games, creadora del llamado Unreal Engine, una licencia que permite a distintos desarrolladores construir sus propios juegos y que reporta pingües beneficios a la compañía.

El fenómeno Fortnite ha trascendido a las publicaciones especializadas del sector. Nick Paumgarten, periodista del semanario 'The New Yorker', contactó con la gran estrella mundial Ninja, seudónimo bajo el que aparece Tyler Blevins, un jugador de 26 años que vive cerca de Chicago y que ingresa más de medio millón de dólares mensuales (¡!) gracias a la transmisión de sus partidas. Millones de espectadores se concitan para verlo jugar a Fortnite, un fenómeno que reproduce en España, aunque a muchísima menor escala, Lolito Fernández, una de las figuras más reconocidas entre los 'gamers' adolescentes patrios (más de 22.000 espectadores en Twitch de una tacada en una tarde normal).

Recién llegados a la isla. Sin armas, pero con un pico para empezar.

Según Nick Paumgarten, Ninja se convirtió durante el pasado mes de abril en el 'deportista' (los videojuegos se consideran 'e-sports', deportes electrónicos) que logró más «interacciones sociales» en todo el mundo, por delante del segundo clasificado, Cristiano Ronaldo.

Ninja (o Tyler Blevins) transmite sus partidas durante más de 14 horas al día, en una franja que abarca desde las 9 de la mañana a las tres de la tarde y de las seis de la tarde hasta... una hora indefinida. Al ser una estrella mediática adorada por los adolescentes, Ninja cuenta incluso con un mánager que impone restricciones antes de conceder entrevistas. Durante una transmisión, a Ninja se le escuchó decir algo parecido al muy ofensivo término 'nigger'. Él lo justificó en un vídeo explicando que se le había trabado la lengua y que no había mala intención en su titubeo. La entrevista con el periodista de 'The New Yorker' quedó finalmente cancelada, a pesar de que el redactor había accedido, contra su habitual criterio profesional, a no preguntar por ese asunto, debido al tremendo interés que genera la figura de Ninja entre los adolescentes.

Ninja, en plena partida ante más de 120.000 seguidores en directo a través de Twitch.

La gran innovación de Forntnite pasa por estructurar el juego en temporadas que duran unos dos meses y tras las que cambian los personajes, los escenarios y los retos. Un gran meteorito convirtió Polvorín Polvoriento en Socavón Soterrado y, en colaboración con Marvel, surgió la posibilidad reciente de jugar con la 'piel' de Thanos, uno de los villanos del filme 'Vengadores: The Infinity War'.

El videojuego también premia a los jugadores que logren completar diferentes logros y requisitos durante cada temporada (estamos en la cuarta)... y le dediquen unas cuantas horas de juego (entre 75 y 150 por campaña, según el cálculo de Paumgarten). Eso explicaría parte de la tremenda adicción que está creando Fortnite Battle Royale entre los más jóvenes. Adolescentes y posadolescentes no se cansan de jugar, al menos hasta la fecha, a un títuloque marca un hito, más allá del círculo tradicional de los 'gamers' incondicionales, algunos de los cuales lo desdeñan abiertamente. Y muchos de los que no juegan observan con mucho interés la partida global de Fornite, el videojuego que se ha convertido en la gran pasión juvenil del momento.