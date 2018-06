Nieves Concostrina ensalza la historia de Valladolid como arsenal literario Nieves Concostrina, durante el pregón. / G. Villamil La periodista abre la Feria del Libro con un pregón en el que defendió el fomento de la escritura SAMUEL REGUEIRA Valladolid Viernes, 1 junio 2018, 22:19

En 'Polvo eres', Nieves Concostrina relataba cómo desde Olmedo se hizo uso de una cigüeña para erradicar la plaga de topillos que asoló el territorio en 1988. En 'Menudas historias de la Historia', relató con su particular sentido del humor el casamiento de los Reyes Católicos en el palacio de los Vivero, el cautiverio de Juana de Castilla en Tordesillas, la aprobación de la Santa Hermandad en las Cortes de Madrigal o la salida de la cárcel de Fray Luis de León quien, tras cinco años de prisión, regresa a su cátedra pronunciando su célebre frase 'Decíamos ayer...'. Y en 'Se armó la de San Quintín' , rescató el auto de fe que en 1559 se cobró la vida de catorce supuestos herejes en la plaza Mayor –entonces plaza del Mercado–. Con solo esta muestra se entiende por qué Concostrina, pregonera este año en la Feria del Libro, haya decidido articular su discurso de apertura con el título 'Valladolid: una ciudad para escribirla', en el que jalonó ayer, desde la sala principal del Teatro Zorrilla, distintas anécdotas históricas con nuestra ciudad como telón de fondo.

«Todo lo que ha ocurrido en Valladolid me ha regalado muchos momentos en la radio», declaró previamente ante los medios. Para ella este pregón no sería un elogio de la lectura sino más de la escritura y, muy especialmente, «de las cosas divertidas que pasan continuamente a lo largo de los siglos» en la ciudad. Los ya mencionados autos de fe luteranos –que Delibes usase para el clímax de 'El hereje'–, la triste muerte de Colón en pos del rey o los ardides de Rodrigo Calderón –que a su ejecución se tornara eterno mediante su inclusión en el refranero con la frase 'Tener más orgullo que Don Rodrigo en la horca»– fueron algunos de los casos narrados por la escritora.

Pero ningún personaje local le resulta a Concostrina tan fascinante como el duque de Lerma, «el más sinvergüenza y el más listo, que siempre se libraba con sus maniobras hasta terminar siendo cardenal». Y de todas sus vivencias, ninguna le entusiasma más que el 'cambiazo' en el entierro de Catalina de la Cerda, donde el valido del rey rindió honores a un sarcófago lleno de piedras mientras el verdadero cadáver fue trasladado de noche a San Pablo, a fin de que la pompa y boato en pleno julio no hiciera que el calor castellano descompusiera el cuerpo y suscitara el rechazo de los jerarcas eclesiásticos.

Preguntada por los motivos por los que el público abraza el humor que despoja de solemnidad a los grandes personajes históricos, Nieves Concostrina lo achaca a que «antes no nos dejaban tener humor con esto, había un mal entendido respeto, pero no podemos estar preocupados de que nadie se ofenda porque últimamente tenemos la piel muy fina para todo». Y la periodista y escritora añadió que, para ella, «la mayor falta de respeto a los muertos pasa por no sacarlos de las cunetas y entregarlos a sus familias para que les pongan una lápida». Concostrina clausuró el acto denunciando el secuestro del libro 'Fariña', de Nacho Carretero, y dedicando su pregón a Jose María Íñigo y Forges.