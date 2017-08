El XVII Ebrovisión contará con Love of Lesbian, Ty Segall y Nada Surf El cantante de Love of Lesbian, Santi Balmes, en el Intro Music Festival en la Feria de Muestras de Valladolid en 2016. / Ricardo Otazo El veterano festival de Miranda de Ebro arrancará sus últimas notas al verano entre el jueves 31 de agosto y el sábado 2 de septiembre ROBERTO TERNE Valladolid Jueves, 31 agosto 2017, 21:15

Es el último gran festival de verano en Castilla y León. Se lleva haciendo en Miranda de Ebro (Burgos) desde hace ya 17 ediciones. Y como en los últimos años, el Ebrovisión convierte durante tres días a la localidad burgalesa en un epicentro musical al que asisten miles y miles de aficionados al ocio ‘festivalero’. El año pasado, Miranda de Ebro recibió a 18.000 seguidores. Este año, la organización espera superar esa cantidad ya que para el jueves se ha ampliado el aforo.

Estamos hablando del ‘festival que enamora’, del Ebrovisión… un festival de los de vieja escuela creado hace casi dos décadas por la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo. Al igual que encuentros como Sonorama, Purple Weekend o Palencia Sonora, el Ebrovisión tiene una trayectoria marcada por aficionados que han profesionalizado su afición a la música.

Ramiro Molinero es uno de los organizadores de Ebrovisión. Estos días previos, tanto él como todo su equipo están ya centrados en los últimos detalles. Además de un cartel de primer nivel en el que hay clásicos internacionales como Nada Surf y estrellas nacionales como Love of Lesbian, la organización se esfuerza en otros frentes de programación que siguen dando relevancia al festival. Por ejemplo, el I Festival Internacional de Cortos Musicales ‘Ebrovisión Short Film’, el ‘Ebropeque’ o la III Muestra Gastronómica. Para Ramiro Molinero, la finalidad prioritaria de todo este esfuerzo radica en «continuar siendo Ebrovision y todo lo que ello significa». Al respecto, Rami añade que «nos debemos a nuestro público y ellos saben que aquí no van a tener sorpresas desagradables. Su comodidad es la nuestra». En este sentido, Ebrovisión es uno de los festivales mejor puntuados en cuanto acomodación de público. Además de zona de camping externa, existe zona de acampada cubierta con duchas de agua caliente. Éste y otros detalles alejan al público ‘ebrovisivo’ de las indignas condiciones con las que el público ha tenido que lidiar en más de un festival de reciente aparición. Y es que la confusa visualización de una gallina con huevos de oro ha contribuido a que florezcan nuevos festivales organizados con tan poca pasión como conocimiento.

'Casi' cincuenta

Nada más y nada menos que 48 grupos y djs son los que desfilarán desde el jueves 31 hasta el 2 de septiembre por los diferentes escenarios. Y además, un grupo sorpresa que Rami se esfuerza en no desvelar. Como mucho nos ofrece unas pistas: «Llevan más de 20 años en los escenarios y a la gente le va a encantar, seguro». Añade que «además harán un repertorio único». Por aquello de ‘eliminatoria’, recordamos que Los Planetas fueron el grupo sorpresa del Sonorama.

El jueves recibirá tanto a nuevos descubrimientos -Rufus T.Firefly y Biznaga- como a los norteamericanos Ty Segall quienes harán en Ebrovisión su única fecha en toda España. Para Ramiro es fundamental continuar ofreciendo grupos guiris en el festival. Estas bandas «marcan la diferencia y son un atractivo para el público más melómano. Lo de vender tíckets gracias a ellos es otra historia, pero en el Ebro nunca faltan bandas internacionales». Cierto: Ocean Colour Scene y The Charlatans forman parte del histórico foráneo del Ebrovisión.

Otros norteamericanos, Nada Surf, son los que abanderan la programación del viernes 1. Surgieron en 1992 y gracias a ellos y a The Posies los años 90 fueron algo más pop frente a la tendencia grunge de entonces. Presentan su octavo disco ‘You know who you are’. León Benavente en el tramo final de su gira, Sidonie, The Limboos y Luis Brea y el Miedo son los destacados de esta jornada. Para el broche final del sábado día 2 está reservada la presencia en el escenario de Love of Lesbian y de ese grupo sorpresa que mantiene al público absorto. Los vallisoletanos Corizonas, Joe Crepúsculo , Havoc y Cala vento son otras bandas destacadas de la jornada.

Con los años, Ebrovisión continúa reforzando su relación con artistas y público de vieja escuela al mismo tiempo que descubre a nuevos grupos. Ramiro define como «alucinante» su relación con artistas y público. El hecho de estar a punto de agotar abonos hace entender a la organización del festival que «estamos en sintonía con el público y que nuestras propuestas encajan en sus gustos». Para Rami lograr vender todo es «un premio al trabajo bien hecho y una responsabilidad con nuestros valores de comodidad y cercanía entre bandas, público y organización. Estos valores son nuestra piedra angular y no nos vamos a mover un ápice».

Como en todo festival de verano, Ebrovisión apuesta por que la comunidad de Miranda de Ebro y la comunidad ‘ebrovisiva’ interactúe con la máxima fluidez de convivencia. A ello ayudan las actividades en un gran número de zonas del pueblo burgalés. «Hay un montón de fiestas paralelas por todos los rincones de Miranda», informa Ramiro. «Pinchos gratuitos, paellas, comidas, dj’s, conciertos... allí donde vayas habrá buena música, buena gente, buen ambiente y algún producto local que meterte al estómago. Miranda entera es Ebrovisión».

Tras el festival, la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo se prepara para sus próximos objetivos : El festival de invierno ‘El Chantre’ y el festival 60’s Ebroclub.