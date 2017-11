El violín barroco de Lina Tur Bonet Lina Tur Bonet y Daniel Espasa. / El Norte Inaugura este sábado junto al clavecinista Daniel Espasa la temporada de Juventudes Musicales VICTORIA M. NIÑO Valladolid Viernes, 17 noviembre 2017, 12:42

El violín barroco de Lina Tur Bonet y el clave de Daniel Espasa abren este sábado la temporada de Juventudes Musicales en el Teatro Calderón de Valladolid. Estos dos especialistas en música antigua recorrerán en su programa ‘Compañeros de viaje’ los dúos para sus instrumentos desde el barroco hasta Mozart.

Juventudes Musicales había programado otro concierto a cargo de la violista Lyda Chen Argerich y el pianista Diego Ramírez Gomelski, pero la lesión de la primera ha obligado a la organización a buscar otra alternativa. Tur Bonet y Espasa son dos músicos versátiles con el punto coincidente de su pasión por la antigua que afrontan con criterio historicista. «Hemos elegido estos ‘compañeros de viaje’ con el doble sentido. Viajamos por el tiempo desde el ‘seicento’ italiano, pasando por el austriaco hasta Corelli y Händel para terminar con Mozart», dice Lina que se mueve tanto en repertorio y el mundo del violín moderno como en el del violín barroco.

Tres facetas, un amor

«Salto de Bartok, que acabo de hacer en el Café Comercial de Madrid, o Sánchez Verdú a Biber. Se puede decir que soy bilingüe, me gustan ambos instrumentos y me he llegado a especializar en los dos. A veces me dicen que parezco distinta según toque a un compositor u otro. Y esa es mi idea, el intérprete está más cerca del actor que del creador, interpretamos la obra del compositor, la recreamos.Así que me gusta la idea de ponerme en situación, de meterme en el mundo del compositor».

Acaba de estrenar en Burgos varias obras de Antonio José, asesinado al comienzo de la Guerra Civil. «Fue muy bonito, eran piezas de gran belleza. En esos casos sientes que haces justicia al compositor que necesita de los intérpretes en un sentido artesanal».

Investigadora, solista, concertino y directora de Musica Alchemica, Lina encuentra en las tres facetas el «mismo amor por los sonidos, que me ha llevado a las tres formas que persiguen expresar: interpretar, dirigir como forma de exponer mi concepto de la música e investigar, seguir buscando para poder hacerlo mejor . Nuestra misión es mantener la música viva, la antorcha encendida». Quien estrenó y grabó obras inéditas de Vivaldi, quien registró todos los tríos de Boccherini, sigue investigando en «la música de la Corte de Madrid del XVIII, hay mucho repertorio nuevo que nos e ha tocado». A Valladolid viene acompañada de Daniel Espasa, clavecinista con el que «he recorrido medio mundo, tocamos juntos hace mucho tiempo. Ya no nos hacen falta las palabras ensayando, nos hablamos a través de la música».

Lina Tur Bonet ofreció dos conciertos en la sala de cámara del auditorio Miguel Delibes en diciembre de 2015. Entonces interpretó ‘Las sonatas del Rosario’, de Biber, para las que necesitó siete violines con distinta afinación (‘scordatura’). Tras el concierto inaugural, el ciclo que organiza Juventudes Musicales continuará el 16 de diciembre con el recital de piano de Susana Gómez Vázquez. El 27 de enero será el turno del Janoska Ensemble, una apuesta por la mezcla de música y humor de los hermanos de dicho apellido más Julius Darvas, al contrabajo.