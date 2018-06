El verano es un festival Maná. Maná, Texas, Bunbury y Dani Martín, figuras destacadas en el calendario musical estival de Castilla y León ROBERTO TERNE Valladolid Domingo, 3 junio 2018, 12:54

La cuenta atrás ya ha comenzado. Y desde el próximo fin de semana en el Palencia Sonora hasta el 1 de septiembre en el festival Ebrovisión habrá doce fines de semana repletos de música en vivo. Nuevamente, hay poca presencia de artistas internacionales y sí mucha de grupos nacionales que suelen repetirse en varias localidades de la región. Texas, en León el 2 de julio; Bunbury, en Valladolid y Aranda de Duero el 15 de junio y 9 de agosto, respectivamente, y Maná, el 21 de julio en Gredos son tres de los artistas exclusivos más destacados. Y otro año más, el formato festival es el que se impone al público. Eso quiere decir que el que quiera ver solamente a un artista tendrá que informarse bien de horarios, tener paciencia con las colas y disfrutar posiblemente de los directos de varios artistas más. En cambio, el público de 'pulsera' continúa estando servido por toda la comunidad a través de festivales donde la música es tan importante como el ocio diurno y nocturno. Se agradece, por cierto, que cada vez haya más festivales como el Béjar de Segovia o el Huarcasa Country Festival, que aporten actividades extramusicales diurnas en forma de talleres y actividades afines a la esencia de su cartel. La fórmula conciertos y dj's hasta el amanecer ya no es suficiente para un público que ha crecido en edad además de en número. En este sentido, debería de extenderse más el formato ciclo que apueste por ofrecer calidad de acomodación al respetable. Es decir, conciertos de como mucho dos artistas (principal y telonero) que no supongan masificación de público, no siempre suficientemente atendido. En Segovia, ejemplos como 'Las Noches mágicas en La Granja' y últimamente en Madrid, con 'Las Noches del Botánico', serían dos ejemplos en un sentido de cierta lógica.

El pistoletazo de salida de la temporada arranca el 7 de junio con la llegada del festival Palencia Sonora. El curtido encuentro musical palentino celebra este año su XV aniversario y lo hace con un cartel de genética nacional. Encabezan la programación Lori Meyers, que actuarán el jueves; La M.O.D.A. y Ángel Stanich, que tocarán el viernes, y Xoel López y Dorian, que lo harán el sábado día 9.

El impulso de OT

Otro concierto mediático tendrá lugar el día 9 de junio en la Antigua Hípica de Valladolid, con el Festival OT 2017. La fiebre de 'Operación Triunfo' llega a la capital castellana. Lo hace tras convocar a 17.000 personas en el Palau Sant Jordi, de Barcelona, el pasado mes de marzo. 'OT' se expone como una de las citas más demandadas por un público intergeneracional que supone otra confirmación del éxito del fenómeno 'talentos'.

Pegando al calendario y a la geografía del Palencia Sonora está el festival Conexión Valladolid, que se celebrará en la Antigua Hípica los días 15 y 16 de junio. Bunbury y la banda británica The Libertines son los cabezas de cartel. Acompañando a estos nombres figuran históricos del pop de los 80 como Inmaculate Fools, o de nuevo La M.O.D.A., y un grupo siempre recomendable para el formato como Corizonas. El festival ofrece un escenario principal en la Antigua Hípica, así como espacios en el centro de la ciudad, donde actuarán grupos locales y emergentes. La presencia local está representada por José Carreño, Oscar Mina e Intronauta Dj's y Siloé, entre otros.

Otro evento que da la bienvenida al verano es el Welcome Summer Festival, que tendrá lugar en el Chiringuito de Simancas el 23 de junio. Miguel Campello 'Chatarrero' abandera un cartel donde priman esencias 'garrapateras', flamenquitas, rumberas y de reggae. Para corroborarlo está el tributo a Delinquentes con Los Traburus, el grupo vallisoletano de reggae The Iberians y el dúo gaditano Jimiloy. El concierto, con entrada libre, incluye mercadillo y Food Trucks.

No será la única oferta musical de Simancas, ya que la localidad vallisoletana recibe el 29 de junio a Juan Magán y el día 30 a Dani Martín. Ambos conciertos se celebrarán en las Instalaciones Deportivas Los Pinos. Juan Magán acaba de lanzar un último sencillo con el tema 'Usted', en el que colabora nada más y nada menos que Mala Rodríguez. Por su parte, Dani Martín continúa agotando entradas con la gira 'Grandes éxitos y pequeños desastres', cuyo repertorio abarca también sus momentos de fortuna en El Canto del Loco.

Internacionales

Texas y Maná son los dos artistas internacionales destacados del verano musical castellano y leonés. Los de Glasgow actuarán el día 2 de julio en el CHF de León y los de México lo harán en el festival Músicos en la Naturaleza el día 21 de julio. Texas vuelve además con un nuevo disco titulado 'Jump on board', dentro de una gira de regreso que comenzó el pasado 2017. Al repertorio de Texas pertenecen temas como 'Summer son', 'Inner Smile' o el popular 'I don't want a lover'. Sin duda alguna, oxígeno internacional en medio de un calendario de propuestas veraniegas repetitivas. Por su parte, Maná actuará en Hoyos del Espino flanqueado por Tequila y por Coque Malla. Se trata de un cartel que une a tres pesos pesados del rock mexicano, argentino y español. Toda una fiesta del rock hispanoamericano repleta de canciones corales en medio de la naturaleza.

El festival de blues de Béjar es otro de los encuentros que ofrece un cartel internacional. Se desarrollará los días 13 y 14 de julio, y en su programación figuran, entre otros, Carl Weathersby y Alex Zayas Band. Guitarra rítmico del mismísimo Albert King, Weathersby viene aliado por la banda completa de Alex Zayas trabajando entre Estados Unidos, Canadá y España. Otro peso pesado del festival es John Primer, quien ha trabajado con grandes como Muddy Waters, Willy Dixon y Magic Slim entre otros.

Más presencia internacional habrá en el Huercasa Country Festival de Riaza (Segovia) los días 6, 7 y 8 de julio. Desde Indianápolis destaca la presencia de John Hiatt, que actuará con The Goners. Expresivo en máximos niveles, Hiatt lleva más de 40 años popularizando la música americana y llegó a ser versionado por BB King, Eric Clapton e incluso Dylan. Steve Earle & The Dukes es otro de los grandes del Huercasa Country. Su nuevo disco se llama 'So you wannabe an outlaw'. Desde Nashville, Steve Earle ha compuesto canciones que han aparecido en más de 50 filmes, siendo versionado por Joan Baez, Carl Perkins e incluso Johnny Cash. El cartel del Huercasa Country cuenta con artistas como Jaime Wyatt, Stephanie Quayle y Max Tyler entre otros.

Sonorama

Sin duda alguna, Sonorama sigue siendo el festival más importante de la región y este año vuelve con un cartel de primer nivel con presencia internacional. Nada más y nada menos que Liam Gallagher es uno de los muchos artistas de la edición de este año. El cantante de Oasis continúa girando con 'Wall of glass', el disco en solitario que lanzó el pasado año tras terminar su proyecto 'Beady eye'. Sonorama incluye más presencia internacional a través de Morcheeba, pero es la presencia nacional el primer reclamo. Bunbury, Dorian, Izal y La Pegatina son solo algunos de los muchos artistas que pasarán por Aranda de Duero entre los días 8 y 12 de agosto.