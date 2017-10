Siloé lanza una versión acústica de su ópera prima 'La verdad al desnudo' El cantante vallisoletano Siloé. / Otazo El artista vallisoletano Fito Robles acaba de culminar su gira con actuaciones en Sonoroma y Madrid, y ya prepara su segundo disco ROBERTO TERNE Valladolid Miércoles, 25 octubre 2017, 13:15

Un año después del lanzamiento de su primer trabajo ‘La Verdad’, Siloé acaba de lanzar un nuevo trabajo que selecciona en versión acústica seis de las diez canciones incluidas en su ópera prima. Bajo el nombre ‘La Verdad al desnudo’, el vallisoletano Fito Robles extiende el potencial de sus primeras canciones en un formato minimalista y natural en el que precisamente es donde más se luce su capacidad vocal y el carácter emotivo de su música.

El disco ha salido al mercado este pasado viernes 20 y está disponible en las principales plataformas de reproducción digital. El trabajo sale al mercado después de un año repleto de actividad. El artista vallisoletano ha culminado una gira nacional dentro del ciclo GPS, ha actuado en festivales como Sonorama y ha logrado agotar entradas durante tres noches consecutivas en Madrid y también en su propia ciudad. Sin duda alguna, un inicio de carrera en solitario dulce para un artista repleto de preparación, inquietud y creatividad.

‘La verdad al desnudo’ sale además el mismo día que Fito ‘Siloé’ inicia en Madrid la grabación del que será su segundo disco. Lanzamiento y grabación no le impiden atender a El Norte para reflexionar en torno a su presente y futuro inmediato. Para comenzar, Fito confiesa que «siempre me ha gustado mucho el formato acústico» a la vez que reconoce que en muchas ocasiones les han requerido actuar en plan básico. «Este ha sido uno de los motivos por los que decidimos grabar ‘La Verdad al desnudo’», confiesa. «La consecuencia es que tuvimos que cambiar las canciones para tocarlas así. Queríamos inmortalizar ahora esa lectura alternativa de las canciones».

Precisamente para perpetuar las seis canciones del disco, Siloé y su equipo se desplazaron a grabar en un pueblo deshabitado de Segovia; concretamente a Fuentes, antigua localidad situada cerca de Carbonero el Mayor. «Queríamos captar mucha intimidad y profundidad en las canciones, por eso elegimos ir a este entorno», sostiene Siloé. «Está todo el disco grabado en una sola toma y ha quedado mucho más espiritual que si lo hubiéramos hecho en un estudio. Hemos quedado muy contentos con ello. Es importante que los creadores no limitemos las canciones después de crearlas».

Próximo disco

Respecto a sus siguientes pasos, Fito se encuentra ya inmerso en una grabación en la que cuenta con una banda de músicos de lujo. Entre otros el batería Toni Toledo (Ex Sexy Sadie) y el bajista Ricardo Esteban, a quienes se les conoce también de sus giras y grabaciones con Amaral y con Santiago Auserón. «Para este disco he compuesto 52 canciones y he ‘maquetado’ 17, de las cuales grabaremos doce y solo editaremos diez», sostiene Fito con precisión milimétrica. «Estaremos grabando en el estudio todos los fines de semana hasta el mes de diciembre a la vez que continúo tocando en directo. Te puedes imaginar cómo pueden estar sonando las nuevas canciones con semejantes músicos. ¡Es un lujo!».

Hasta final de año, Siloé alternará la grabación de su próximo trabajo con varias fechas por el país. Los días 1 y 2 de noviembre actuará en Oviedo y Bilbao y el día 23 del mismo mes volverá al 8 y medio de Madrid para actuar junto a la artista mexicana Carla Morrison.