Los Secretos, cuatro décadas de «suerte, tenacidad y presencia de ánimo» 01:54 Álvaro Urquijo, en su estudio, con la primera guitarra que utilizó con Los Secretos y con la que sigue tocando. / A. Ferreras / V. Carrasco La banda que lidera Álvaro Urquijo saca un triple recopilatorio y la película 'Una vida a tu lado' con la historia de uno de los grupos más longevos J. LUIS ALVAREZ Madrid Domingo, 12 noviembre 2017, 07:17

Estar 40 años sobre el escenario «es una cuestión de suerte, de tenacidad y presencia de ánimo, que es como tener estómago para aguantar los malos tragos, pero, sobretodo, que los patrones de tu música coincidan con una serie de gente que la adopte como propia y que forme parte de su vida». Álvaro Urquijo, líder y uno de los fundadores de Los Secretos sabe del éxito, de los golpes de la vida y del apoyo del público. La formación que el año que viene cumple cuatro décadas lo celebra con el triple álbum recopilatorio ‘Una vida a tu lado’ que, además, contiene un DVD con un documental sobre la carrera del grupo en el que intervienen artistas como Joaquín Sabina, David Summers o Nacho García Vega.

Y es que Los Secretos forman parte ya de la historia de la música en España. El documental rememora el final de los 70, cuando nacía la movida y el país se inundaba de jóvenes que hacían música en locales abarrotados. En ellos, los hermanos Urquijo consiguieron hacerse con un sitio, encontrar su estilo y salir adelante. «El éxito es algo que te pone al borde del fracaso, de la disolución de una banda, de la pelea o de la lucha de los egos dentro de un propio grupo», explica Álvaro, pero «eso no ha ocurrido con Los Secretos. Nunca hemos tenido un éxito brutal, nunca hicimos giras de tres años y cientos de conciertos. Siempre hemos ido al ritmo que hemos buscado intencionadamente».

De esta manera, «si somos de los pocos que duramos, lo es por no haber tenido éxito nunca, no haber estado de moda, ni habernos apuntado a una moda. Hemos tenido una carrera coherente». Por todo ello, afirma que «me siento muy orgulloso de haber sido una parte de aquel grupo que formó parte de la historia de este país».

La banda siempre ha tenido un toque latino, influenciado por los temas de María Dolores Pradera que de chavales escuchan los tres hermanos Urquijo en casa de sus abuelos. Comenzaron a tocar en una nave industrial donde se iniciaron en la guitarra con los sonidos de Cat Stevens, Crosby, Stills, Nash & Young o Bob Dylan. «Luego nos fuimos animando con el country-rock, con nuestro admirado Tom Petty, pero llegó de sopetón la new wave con las superbandas. Fue una suma de corrientes musicales que nunca se va a dar», explica Álvaro para recordar que fueron parte de una generación a la que movía la música». «Hoy «te pones a buscar en internet lo que mola y hay cientos de cosas, pero antes había una sola: la música».

Los Secretos comenzaron a llenar locales: Rock-Cola, Marquee, Morasol…, superaron la muerte en accidente de su primer batería, Canito, cuando todavía se llamaban Tos -de ahí Los Secre…tos-, de su segundo batería, Pedro Díaz, también en otro siniestro de tráfico, y el fallecimiento de Enrique Urquijo. Este último golpe casi lleva a la desaparición del grupo. Al ver el documental Álvaro confiesa que siente «mucha ternura y nostalgia» al recordar a personas «con las que ya no vas a contar nunca o que ya no están». «Nuestra historia está escrita con mucha tragedia» asegura. «Cuando compones con la gente, cuando pasas mucho tiempo con ellos en las giras, ya no es una relación de trabajo sino de amistad y hermandad», destaca.

Versiones distintas

En estos 40 años el público nunca ha fallado a Los Secretos. «El amor no se puede suplicar. Es de agradecer que te quieran durante tanto tiempo», apunta el líder de una banda que «ha tenido muchas versiones distintas, adaptándonos a las consecuencias de los golpes que nos ha dado la vida, pero el público siempre ha estado ahí». Y fue el público el que les movió a seguir con mensajes del tipo: «nos casamos con vuestra música», «nuestra primera hija se llama María y ahora tenemos un hijo que se llama Enrique», recuerda emocionado.

Los temas de Los Secretos se han convertido en «patrimonio del público», porque, según Álvaro, «cuando la gente hace propias las canciones ya no se las quitas. Los derechos de autor se quedan por el camino con tantos intermediarios, pero lo que no te pueden robar es el hueco que el público tienen en su corazón para tú música».

Pese a que tiene sus propias canciones preferidas, «que no son de Los Secretos», Álvaro apunta que está «muy orgulloso» de ‘Por el bulevar de los sueños rotos’ que compuso con Joaquín Sabina o con el tema ‘Cada día’, que dedicó p a su hermano Enrique. Pero el tema que destaca como la más significativo en la carrera de la banda es ‘A tu lado’. «Fue una canción que nunca se promocionó para que fuese un éxito, que no fue número uno, que la dejamos de tocar porque el disco no se vendió muy bien, por lo que pasó al olvido. Sin embargo, la gente la ha rescatado».

Álvaro Urquijo, rodeado en su estudio de sus guitarras, trabaja ya en un nuevo disco y confiesa que la banda «tiene pendiente una deuda con el mercado latinoamericano del que hemos bebido muchísimo y que nunca pudimos ir en condiciones dignas». De esta manera en las próximas semanas viajarán a Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.