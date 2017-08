SONORAMA Second, Gaizka Mendieta y Paco Clavel, nuevas incorporaciones de Sonorama Ribera Sonorama Ribera tendrá lugar del 10 al 13 de agosto / Sonorama Tan solo quedan 500 bonos disponibles a la venta SUSANA GUTIÉRREZ ARANDA DE DUERO Miércoles, 2 agosto 2017, 14:18

A una semana del festival, Sonorama Ribera anuncia nuevas incorporaciones al cartel del evento que se celebrará entre el 9 y el 14 de agosto en Aranda de Duero. Los murcianos Second, Luis Brea y el Miedo, el ex futbolista y actual dj, Gaizka Mendieta, y Paco Clavel estarán presentes en la cita musical. También Grises, Polock, Digital 21, Virginia Díaz D.J, Rick Brendan, Jump to The Moon y The Wild Onion, entre otros anuncios. Además de esos nombres, Sonorama Ribera contará con animación por parte de varias charangas arandinas, Estraperlo, Los Chones, Chilicharanga, Los Sobrinos De La Tía Damiana. No estará finalmente el grupo granadino Lagartija Nick por problemas logísticos, pero se convierten en la primera banda confirmada para Sonorama Ribera 2018.

Por otra parte, la organización del festival ha anunciado que sólo quedan 500 bonos a la venta para acudir a esta edición de Sonorama.

Festival Baby

El veinte aniversario tendrá una sorpresa para los más pequeños, el Sonorama Baby. Se trata de un minifestival dentro del propio festival. Para crear un espacio atractivo, se ha desarrollado una propuesta con la nueva película Tadeo Jones 2, El Secreto del Rey Midas. Este nuevo espacio contará con actividades infantiles para todos los gustos además de una programación musical enfocada en sorprender a los más pequeños de la casa, actuarán: Yo Soy un Ratón, Laura Durand, Dr. Sapo, The Dixielities y El Bosque de las Canciones.

Los horarios de esta nueva zona serán de 18.30 a 24.00h en el propio recinto. El precio de la entrada es de un euro, «cifra simbólica que pretende mostrar a los más pequeños que es imprescindible contribuir para poner en valor la cultura como generador de riqueza y emociones, y como futuro para nuestra tierra» explica, el director del festival Javier Ajenjo