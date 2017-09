Rosa Torres-Pardo y Teresa Catalán ganan los Nacionales de Música La pianista Rosa Torres-Pardo. Cultura premia a la pianista por difundir la música española en el mundo y a la compositora por la amplitud y diversidad de su catálogo y su labor docente MIGUEL LORENCI Madrid Martes, 26 septiembre 2017, 05:57

Rosa Torres-Pardo y Teresa Catalán, dos grandes damas de nuestra música, son las ganadoras de los Premios Nacionales de Música 2017 en sus modalidades de interpretación y composición. Se distingue por «su extraordinario trabajo de difusión de la música española» a la gran pianista madrileña que ha renovado el repertorio de Falla, Granados o Albéniz. Y «por su amplio y diverso catálogo» a la compositora navarra, que se empeñó de niña «en hacer soñar el mundo» y que crea y ensaña inspirándose en la raíces de su tierra. Concedidos anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cada galardón está dotado con 30.000 euros.

El jurado que premió a Rosa Torres-Pardo (Madrid, 1960) destacó «su extraordinario trabajo de difusión de la música española como intérprete, recuperando repertorio y apoyando especialmente a los compositores españoles». También valoró «la versatilidad de sus proyectos, aunando diversas disciplinas artísticas», y destacó «su colaboración con el flamenco, la poesía o la danza».

De Teresa Catalán (Pamplona, 1951) se elogió la amplitud y diversidad de un extenso catálogo «que abarca desde la canción lírica hasta piezas sinfónicas», y con hitos como 'Printzesaren Dantza' o 'Aldonza y Crésida'. Se valoró también «su importante labor pedagógica y de difusión de la música contemporánea» y «su larga dedicación a la educación musical».

Premio extraordinario de fin de carrera en el Real Conservatorio de Madrid, Rosa Torres-Pardo se formó con Joaquín Soriano y Gloria Olaya. Amplió estudios con María Curcio en Londres, con Adele Marcus en la Juilliard School of Music en Nueva York, y con Hans Graff en Viena. Debutó en el Teatro Real en 1987 interpretando el tercer concierto de Prokofiev bajo la batuta de Jean-Bernard Pommier. Desde 2011 es artista residente en The New York Opera Society.

En su afán de moverse por muchos territorios musicales, colaboró en la película 'Iberia', de Carlos Saura, en 'Albe?niz, el color de la mu?sica' de Jose? Luis Lo?pez-Linares, y en 'La vida rima', junto a la cantante Ana Bele?n. Ha colaborado con flamencos como Rocio Márquez, con bailaoras como Lola Greco y con poetas como Luis García Montero. Tomó parte en el documental 'Una rosa para Soler', dirigido por Arantxa Aguirre, y prepara un nuevo documental sobre Enrique Granados. Ha grabado páginas de Prokofiev, Stravinsky, Montsalvatge, Albéniz, Granados, Balada o Antonio Soler para sellos como Deutsche Grammophon, Decca o Naxos.

Ganadora de destacados premios internacionales, recibió junto a Alicia de Larrocha la medalla Isaac Albéniz. Ha tocado en los mejores escenarios de los cinco continentes junto a las más prestigiosas orquestas y batutas, como Charles Dutoit, Vladimir Spivakov, Yuri Temirkanov o Jean Fournet. Ha actuado con Plácido Domingo, María Bayo o Isabel Rey y ha colaborado con grupos de cámara como los cuartetos Melos, Assai o Janácek.

Cátedra y raíces

Llevada de su deseo de «hacer sonar el mundo», se convirtió Teresa Catalán en una autora de una extensa obra que recorre todos los géneros, de las piezas de cámara a las composiciones para piano. Catedrática de Composición e Instrumentación en el Real Conservatorio de Madrid, se formó en el Pablo Sarasate de la capital de Navarra con maestros como Pilar Bayona, Fernando Remacha, Luis Taberna o Luis Morondo. Perfeccionó su técnica de composición con Agustín González Azilu y Ramón Barce y acudió a los cursos de Franco Donatoni en la Accademia Chigiana de Siena.

Fundadora del Grupo de Compositores de Pamplona (Iruñeako Taldea Musikagileak), caracterizado por el uso de formas reconocibles, el uso tradicional de los instrumentos y la voluntad de construcción de sistemas armónicos que superasen la oposición tonal/atonal, es miembro fundador de la Asociación de Compositores Vasco-navarros. Ha participado en trabajos colectivos como 'El rapto de Europa'(1987), del grupo de Pamplona .

Doctorada en Filosofía del Arte, cursó másteres de Estética y Creatividad Musical en la Universidad de Valencia. Dirigió el Conservatorio de Tarazona y ha sido catedrática de composición, Instrumentación y Formas musicales y vicedirectora en el de Zaragoza. Ha impartido cursos por toda Europa y es autora de 'Sistemas compositivos temperados del siglo XX' y coautora de 'Música no tonal: las propuestas de J. Falk y E. Krenek'.

Condecorada en 2011 con la Encomienda de la Orden al Mérito Civil, pertenece al Consejo de Cultura del Gobierno de Navarra y al consejo de redacción de la revista Papeles del Festival de Cádiz.

Montserrat Iglesias, directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), presidió el jurado que premio a Torres-Pardo y Catalán. Lo integraron Daniel Bianco, María Bayo, Antón García Abril, Vera Martínez Mehner; Antonio Moral Rubio, Pilar Rius Fortea, Antoni Parera Fons, y Eduardo Fernández Palomares, subdirector general de Música.