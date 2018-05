Retrato robot del abonado de la OSCyL: romántico, rusófilo y amigo de la música programática La violinista de la OSCyL Cristina Alecu. / Nacho Carretero Los seguidores de la Sinfónica de Castilla y León eligen un programa en torno a Tchaikovsky y Shostakovich VICTORIA M. NIÑO Valladolid Jueves, 10 mayo 2018, 20:21

El 'Homenaje al abonado' de este año es la suma de la elección de los socios de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), de las preferencias de sus profesores y de la intervención del director titular. El resultado es un programa en torno a dos compositores rusos –el romanticismo de Tchaikovsky contrapuesto a la energía historicista de Shostakovich–, tres obras interpretadas regularmente también por la OSCyL, es decir conocidas por el público, y las orquestales al servicio de una narración –música programática– y un concierto para retar el virtuosismo del solista.

Cristina Alecu, ayudante de concertino, con asiento entre los primeros violines de la OSCyL, será la solista. Acostumbrada a liderar a sus compañeros, esta vez dialogará con ellos desde una posición distinta. Andrew Gourlay ocupará el podio en este 'Homenaje al abonado' que instauró Jesús López Cobos. Los votantes del programa han dejado fuera poemas sinfónicos contemporáneos como el 'Tintagel', de Arnold Bax, y 'Aurora', de Lloyd-Webber. En cuanto al segundo plato, el concierto, han optado por uno muy conocido sin asomarse a la propuesta de Bruch, Copland o el contemporáneo Giovanni Sollima (1962). En cuanto a la obra sinfónica grande, han preferido la 'Once' de Shostakovich, sinfonía dirigida por Petrenko e Inbal en los últimas temporadas de la OSCyL. José Luis Sandoval, abonado, reconoce ser «el más aficionado a la música contemporánea de mi grupo. La elección de este año la veo muy rusa, del gusto de Gourlay. Hubiera preferido una obra más amable de Vivaldi o Händel que de Shostakovich». Ricardo González, padre de violinista, no recuerda su votación, «pero no nos fijamos tanto en estas obras que, siendo preciosas, se programan habitualmente». En el archivo se quedan sinfonías de Kurt Weil, Sibelius, Schubert, Mozart, Hayden y Beethoven. Había que elegir una.