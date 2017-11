‘El rey del pop’ regresa a Valladolid El Teatro Calderón acoge desde hoy y hasta el domingo el concierto-homenaje a Michael Jackson ‘I want you back' SONIA QUINTANA Jueves, 30 noviembre 2017, 09:34

Considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos, el tema de The Jacksons Five, ‘I want you back’, también calificada como la segunda mejor canción de la década de los sesenta, da nombre al espectáculo que desde hoy, y hasta el domingo, se instala en el Teatro Calderón de Valladolid. Con SacMJJ como ‘el rey del pop’, uno de los mejores imitadores de Michael Jackson en el mundo (con voz de Dabeat), Valladolid acogerá cuatro funciones de este concierto-homenaje que en Madrid se puso en escena los pasados meses de julio y agosto en 47 ocasiones.

Durante casi dos horas, ‘I want you back’ repasa los éxitos más relevantes del cantante, fallecido el 25 de junio de 2009, con una banda en directo y un cuerpo de baile encabezado por Adrián Álvarez, SacMJJ, que, en palabras de quienes han podido ya disfrutar en primera persona de este espectáculo, «parecía que volvía a ver a Michael Jackson de nuevo en el escenario». Este tributo a Michael Jackson, donde sonarán desde ‘Bad’ a ‘Black or white’, pasando por ‘Billie Jean’ o ‘Thriller’, se podrá ver el viernes a las 20:30 horas; el sábado, a las 18:00 y a las 21:00; y el domingo, a las 19:30 horas. Los precios de las entradas oscilan entre los 10 y los 27 euros.

Firpo Carr, portavoz y amigo personal de la familia de Michael Jackson, aseguró tras asistir a uno de los conciertos de Madrid que «puedo afirmar que a Michael le habría encantado este espectáculo. Es casi como si me hubiera enviado a mí para decir ‘gracias’ en su nombre». ¿Puede haber mejor carta de presentación?

‘I want yoy back’ arrancó su gira el pasado 24 de noviembre en Burgos y tras recalar en Valladolid tiene ya cerradas fechas en Sevilla, Zaragoza, Murcia, Alicante y Palencia, donde regresará el espectáculo al Teatro Ortega del 12 al 14 de enero.

«Me encanta crear magia, hacer algo que sea tan extraño, tan inesperado, que la gente se maraville...», decía Michael Jackson. ‘I want you back’ mantiene vivo ese lema.