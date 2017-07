«La poesía y el arte son el objetivo máximo en la vida» Kiko Veneno, en uno de sus últimos conciertos en Salamanca. / Efe El popular artista llega hoy al Estival de Valladolid con su formato musical más amplio ROBERTO TERNE Valladolid Miércoles, 19 julio 2017, 08:26

El Patio de San Benito recibe hoy a Kiko Veneno. El artista gerundés regresa a Valladolid con un espectáculo en el que aúna su formato acústico en solitario y su banda al completo a la que se une también el Cuarteto Bético de cuerdas. Todo un festival de formaciones con el que el autor del clásico ‘Volando voy’ desgranará lo mejor de su repertorio en un show que se prevé desarrollado, melódico y rítmico.

- ¿Cómo surge la idea de ofrecer un concierto tan generoso en cuanto a formatos?

La inquietud nos lleva a los músicos a probar fórmulas y formatos. Las canciones se pueden desarrollar de muchas maneras; y me parece siempre apropiado buscar sonoridades nuevas y abrirse a nuevas experiencias interpretativas. Y eso también te puede acabar llevando a nuevas formas de expresar lo que sientes.

- Se trae a Valladolid un cuarteto de cuerdas. ¿Qué siente cuando interpretas su canciones flanqueado por músicos de orquesta?

Yo soy un ‘mod’ criado con los Beatles. Dimos un puñetazo en la mesa y reclamamos que la música clásica se pusiera también del bando de los trabajadores… Para mí es una sonoridad muy familiar desde siempre

- Es usted autor e interprete de varias de las canciones más populares de nuestra música. ¿Se siente querido por la inspiración y por las musas al haber creado canciones como ‘Volando voy’ o como 'Lobo lopez’?

Me siento querido por la inspiración y sobre todo por la gente. La gente me da un cariño que no te veas. A veces no me lo explico, pero sé positivamente que la música despierta ese tipo de proximidades y sentimientos. Yo no le veo más mérito. Hago lo que me sale... pero soy muy feliz de estar en esta cadena, en el imaginario de la música popula., ¡Casi ná!

- Desde hace tiempo, le sigue una corriente de artistas que se declaran abiertamente influidos por usted como Muchachito bombo inferno, o Delinquentes.... ¿Le gusta que le reivindiquen? ¿Qué opina de estos pupilos?

Esto es una cadena de emisión-recepción… partimos de algo y le damos nuestro punto particular. Así ha sido y supongo que seguirá siendo. Mis pupilos están ya mayorcitos y bien criados. Estoy orgulloso de ellos.

- Sus letras siempre han reflejado popularidad, costumbrismo, folklore y un tinte de transgresión. ¿Cómo percibe usted la vida para que la refleje de esta manera en sus canciones?

Percibo la vida de forma poética. La vida sin poesía, sin amor, es una vida con muy poca vida. Y creo que el arte consiste en vivir de una manera inequívocamente intensa y personal… Hay que fundirse con la vida de forma poética, aceptar que la poesía y el arte son el objetivo máximo de la vida.

- Ha trabajado con mucha gente: Martirio, Camarón, Pata negra, Auserón.... ¿Con qué se queda de estas colaboraciones?

Todo ha tenido su cómo y su porqué. Estoy muy contento de todas esas colaboraciones…. Y me quedo con lo positivo que es compartir y en cómo este oficio de la música se enriquece cuando se comparte.

