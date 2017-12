Los pioneros del pop español, el día 7 en el Teatro Calderón Helena Bianco, durante un concierto en Valladolid en 2016. / Alberto Mingueza Los Íberos, Los Relámpagos, Helena Bianco & Los Mismos y Los Brincos actuarán en la gala de los primeros premios que reconocerán a los músicos de los sesenta VICTORIA M. NIÑO Valladolid Viernes, 29 diciembre 2017, 14:27

Celebrar que están vivos, que pusieron los cimientos del pop español en los sesenta y que tienen un directo dignos de ser escuchados es el objetivo que la Asociación Pioneros Madrileños del Pop. Constituida hace dos años, estrena el 7 de enero sus premios que entregarán en una gala en el Teatro Calderón de Valladolid. Entre galardón y galardón, actuarán Los Íberos, Los Relámpagos, Helena Bianco & Los Mismos y Los Brincos, además del grupo vallisoletano Mojados.

Con el apoyo de la SGAE y del Ayuntamiento de Valladolid, el presidente de la Asociación, Francis Cervera destacó la importancia de los premios como un acto que dará visibilidad a su colectivo. «No somos una asociación que organice conciertos ni pida nada. Simplemente queremos dejar nuestra historia escrita. No hay museos de la música, ni academias, cualquier arte parece más importante en España que el nuestro. Nos da rabia vernos en libros que cuentan variantes de nuestras vidas. Así que decidimos ¿por qué no contarlo nosotros? Esa es nuestra meta, perpetuar nuestro legado y que nuestros jóvenes no crean que el pop comenzó con la movida. Nosotros fuimos la generación que pasó del blanco y negro al color, de la bandurria a la guitarra eléctrica, de la copla al rock», sentenció Cervera quien disculpó la ausencia de su compañero Miguel Morales por enfermedad.

El regalo del día 7 a las 19:30 h. es para su generación pero también para todos aquellos que quieran conocer las raíces del pop español actual.