El día que Petty compartió banda con George Harrison, Roy Orbison, Dylan y Jeff Lyne

En el documental ‘Living in the material World’, de Martin Scorsese, sobre la vida de George Harrison, Tom Petty cuenta cómo el ex Beatle le regaló un ukulele. Harrison tenía el maletero lleno de ellos. «¿Para qué llevas tantos en el coche, George?», preguntó Petty. –«¡Wow!Nunca se sabe cuándo te puede hacer falta uno, Tom». El humor británico del ex beatle era norma en la aventura de los Travelling Willburys donde la nacionalidad americana era mayoría hasta la muerte de Roy Orbison. Y fue precisamente ese tráfico y depósito de instrumentos en coches y domicilios lo que llevó a Tom Petty a incorporarse de casualidad en la mayor banda ‘All Star’ de todos los tiempos.

George Harrison estaba grabando la cara b de su single ‘This is love’ en el estudio de Dylan con Roy Orbison y Jeff Lyne como estrellas invitadas. El azar logró que Harrison se dejara su guitarra en la casa de Tom Petty y que éste acabara llegando al momento y al lugar correcto, al germen de los Travelling Willburys, a la grabación de ‘Handle with care’, un tema tan redondo que Warner lo desestimó de cara b de single. Nacía así, en 1988, el primer tema de los Travelling Willburys, formación cuyas estrellas firmaban con doble identidad hermanada. Tom Petty como Charlie Willbury, Dylan como Lucky Willbury, Harrison como Nelson, Roy Orbison como Lefty y Jeff Lyne como Otis. Estaba claro que las cinco estrellas del rock se estaban divirtiendo. Y Tom Petty era el más joven de aquellos cuarentones-cincuentones del rock. Tenía 37 años… un privilegio ganado por derecho, qué duda cabe.

Nunca llegaron a actuar en directo. Grabaron un segundo disco en 1990 y después sus miembros colaboraron esporádicamente entre ellos. Tom Petty y Jeff Lyne (Charlie y Otis Willbury) cantaron juntos ‘Handle with care’ en el homenaje a George Harrison de 2002. Ambos volvieron a reaparecer también en la ceremonia de introducción de George Harrison en el Rock & Roll Hall of Fame en 2004. Y finalmente, el 10 de febrero de este 2017, los dos hermanos pequeños de los Willbury volvieron a cantar juntos. Fue en el homenaje que la Industria Musical MusiCares le dio a Tom Petty en Los Angeles, ocho meses de su fallecimiento. Foo Fighters, The Bangles, Lucinda Williams y Jackson Browne entre otras estrellas versionearon los éxitos de Petty. Sin duda, un homenaje en vida justo a tiempo.

Sin Tom Petty, el emblemático modelo de guitarra ‘rickenbaker’ se queda un poco más huérfano.

Por suerte, aún nos quedan usuarios estelares como Roger McGuinn, Susana Hoffs, Peter Buck, Álvaro Urquijo, Eva Amaral o Juan Aguirre. Toda casa encantada está impregnada de sus antiguos huéspedes.

Estos días, la huella de Tom Petty impregna más que nunca la madera de todas las ‘rickenbakers’ del mundo. Son caprichos de ese ‘mundo material’ al que Nelson, Lefty y ahora Charlie T. Willbury se asoman a través del lenguaje eterno del rock and roll.