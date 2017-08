200 personas aprenden a sonreír con 'Los Pichas' 01:18 200 personas ayer acompañaron a 'Los Pichas' en su concierto. / Javier Ayuso Santamaría El grupo rondillero, con su particular visión canalla de la rumba, calentó las palmas de cara a la actuación del día 10 en la Plaza Mayor JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Viernes, 25 agosto 2017, 20:13

«'Los Pichas' no necesitan discos para ser conocidos. El directo es el gancho que tienen para seguir haciendo bolos y llevando la fiesta allí por donde van», como reconoce el guitarrista Chuchi. Versiones de canciones populares con su toque de rumba acanallada hacen que el público poco a poco vaya entrando en el bolsillo de la camisa de su cantante,o intérprete, cómo se define él, Javier Carballo.

El concierto comenzó con retraso en el Bar-chiringuito del Pinar de Antequera por problemas técnicos (una cena que no acababa de llegar a la mesa de la banda). Una vez metidos en su camisa rumbera, su peculiar versión del Equipo A daba la entrada. Es la llamada a la rumba.

Para alguien que vea por primera vez a 'Los Pichas' no es fácil de creer lo que ve: la banda permanece creando el ritmo en segunda instancia, mientras que Javier se integra dentro del público para hacer que su 'peformance' caliente a la gente desde dentro del público; y el público encantado.

Agustín, magistralmente a las percusiones, Chuchi a la guitarra en sustitución de Alberto, Iván al bajo eléctrico y Javier interpretando las canciones; tras 12 años juntos hacen que la maquinaria funcione con una perfección absoluta. Conseguir que todo el público baile y se lo pase bien para 'Los Pichas' es fácil: vertebran el concierto en dos partes para ir dando al público poco a poco canciones que les vayan animando. Con la primera parte te animas a bailar y cantar, con la segunda te partes la camisa, como Camarón. «Vamos tocando en modo Jazz, tocamos las canciones improvisando y cuando llega un momento, todos estamos en la misma. Tantos años juntos hace que esto funcione», comenta Agustín después del concierto.

Doscientas personas cantaron y bailaron con 'Los Pichas' en el Bar Pinar de Antequera temas del Fary, Raphael, Sabina, Pere, Los Rodríguez o La Cabra Mecánica, mención especial a la versión de 'With or Without You' de U2: 'Dale un churrasco'. Con esta canción la gente parecía más volcada, «esta canción me representa» afirma uno de los asistentes.

Los temas van cayendo y el público les pide más, 'Lalala' de Massiel, 'Ojalá no te hubiera conocido nunca' de Muchahito Bombo Infierno, 'Al partir' de Nino Bravo. La música de 'Rocky' pone el punto y final al bolo, el público entregado les da, en forma de aplauso, el título de peso pesados que tendrán que revalidar el día 10 en la Plaza Mayor.

Música de fiesta fresca tocada por grandes músicos y movimientos de pelvis que recuerdan a un espigado y rumbero Elvis; en definitiva: música para la gente tocada por gente de barrio. 'Los Pichas' prometen sorpresas para su actuación en Fiestas, que sin duda se presentan con una de las actuaciones de las más interesante de ver y de descubrir. Y es que todo con rumba suena mejor.