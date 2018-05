Pablo Alborán: «Este disco ha nacido de la calma» Pablo Alborán, en un concierto el pasado día 18 en Málaga. / D. Pérez / Efe El artista malagueño actúa este sábado en Valladolid en su gira de regreso a los escenarios ROBERTO TERNE Valladolid Jueves, 31 mayo 2018, 13:23

'Prometo' es una de las giras del año. Al menos para los miles de seguidores de Pablo Alborán que llevan esperando su retorno a la música desde hace dos años. La gira llegará a la Feria de Valladolid este sábado día 2 avanzando un verano repleto de grandes citas musicales mediáticas en la capital. Mañana, viernes, Alborán lanza 'La llave', una colaboración con Piso 21. Según él, no será la única sorpresa de colaboración prevista para este verano.

–Dos años después de estar fuera de escena ¿Cómo valora su regreso y su actual 'feedback' con el publico?

–Está siendo una sorpresa para todos que el público siga tan pendiente y tan entregado conmigo. Siempre he sido precavido y realista, me gusta pensar que solo se vive una vez… por lo tanto pienso que no todo dura eternamente. Por eso cuando veo que las entradas se agotan, que el público sigue creyendo en mis directos, en mi música… me doy cuenta de la gran responsabilidad y de lo afortunado que soy.

–¿No ha echado de menos la música durante estos dos años? ¿A qué se ha dedicado?

–A volver a casa, limpiar mi nevera y volver a las rutinas de cualquier ser humano. Lo necesitaba.

–¿Llegó a sentir que dejaba la música para siempre?

–Bueno, uno nunca se va del todo. Me di cuenta que ya estaba de nuevo metido en la órbita cuando estaba en Miami con Julio Reyes produciendo el último disco. Tenía clarísimo cómo, con quién y cuándo quería volver.

–¿La elaboración de 'Prometo' la ha creado con una sensibilidad especial al ser un disco de retorno?

–Supongo que es distinto a los demás discos por una cuestión de tiempo. No es lo mismo escribir desde un avión o un coche, que desde tu casa. Este disco ha nacido de la calma, escuchando los gritos de mis sobrinos por las mañanas, las comidas y cenas en familia, amigos. Cuando paré me pasó algo increíble; aparecían millones de recuerdos y de momentos que ahora podía revivir desde la calma. Eso hace que puedas ver las cosas con perspectiva y que puedas tener la opinión de la gente que te quiere bien.

–¿Qué le sigue inspirando en la vida a la hora de hacer una canción?

–Todo me inspira. Desde lo que vivo hasta lo que no vivo.

–El sur es algo que sigue impregnando sus nuevas canciones. ¿La tierra y los orígenes van inexorabelmente pegados a su música?

–Creo que sí. En mi caso hay algo en mi voz que siempre recuerda de donde soy. Mi madre es francesa, nacida en Marruecos y mi padre malagueño, por lo tanto hay una mezcla curiosa tanto en mis raíces como en mi música.

–¿Hay algún contenido que nos quiera destacar de esta gira?

–La idea de este directo es sorprender al público. No es solo un concierto… la idea es que sea una experiencia. Gracias a la producción, a un trabajo artístico de hace meses y obviamente la búsqueda de un sonido limpio y renovado, intentamos que la gente disfrute. Yo me lo estoy pasando en grande, es como ir a un parque de atracciones. Mi banda es clave para que podamos transmitir todo lo que cuento. Cada uno viene de un mundo distinto y aprendo muchísimo de ellos. Llevamos preparando esto desde hace un año y es maravilloso ver cómo nos sumamos entre nosotros. Tengo mucha suerte de tener el equipo que tengo.