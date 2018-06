La 'Otemanía' llega el sábado a Valladolid Público en la firma de discos de Thalía, Marina y Roi que acudió en masa a vitorearlos durante una firma de discos en Valladolid, el pasado 3 de febrero. / A. Mingueza Los 16 concursantes de OT 2017 actuarán en la Antigua Hípica en una única fecha en la comunidad ROBERTO TERNE Valladolid Jueves, 7 junio 2018, 13:53

Que el 2018 ha sido el año de reanimación del fenómeno OT es algo que se traduce en las cifras que está moviendo una actual gira que pasará este sábado por Valladolid. Tras convocar a 17.000 personas en el arranque de gira de Barcelona del pasado 2 de marzo, las expectativas para la fecha pucelana no se quedan cortas. Según la organización local se espera convocar este sábado a cerca de 12.000 personas. Aunque se está pendiente de los pronósticos de lluvia, lo cierto es que desde este pasado martes continúan evolucionando los trabajos de montaje de escenario y de producción. Nada más y nada menos que 600.000 watios harán falta para soportar la técnica espectacular de sonido, audio y vídeo que viene con la gira OT 2017.

La fecha de Valladolid de este sábado a las 21.30 es la octava en una gira que tiene previsto finalizar el próximo 25 de agosto en Almería. Cerca de 40.000 personas han seguido los últimos conciertos de Las Palmas, Tenerife, Málaga y Sevilla. A pesar del puesto meridiano que los concursantes de OT Amaia y Alfred consiguieron en Eurovisión el pasado 12 de mayo, la 'Otemanía' parece ser uno de los fenómenos del año así como una de las giras más exitosas de este verano.

Con hora de arranque a las 21.30 horas, 'OT 2017' tiene previsto durar cerca de tres horas. Será el tiempo necesario para que los 16 concursantes de OT desplieguen un repertorio coreado por un perfil de público formado principalmente por adolescentes, veinteañeros y padres de las criaturas. Está claro que OT une generaciones, algo que contrasta antagónicamente con el fenómeno fan de los orígenes del pop, allá por los primeros 60. Amaia, Alfred, Aitana, Miriam, Ana Guerra, Agoney, Roi, Cepeda, Nerea, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalía, Juan Antonio y Mimi son los 16 participantes que desfilarán este sábado en el escenario de la Antigua Hípica. Muchos de ellos pasarán al anonimato artístico cuando se apaguen los focos del último concierto de esta gira. Sin embargo, en estos momentos son los protagonistas de una exitosa fórmula que combina el fenómeno fan con el fenómeno talent. Y un público mayoritario compra la propuesta de forma masiva. Entretenimiento musical en estado puro.

Repertorio

En cuanto al repertorio, además de poder ver sobre el escenario a Amaia y a Alfred interpretar el eurovisivo 'Tu canción', también podrá contemplarse a todos los concursantes cantando juntos temas como 'Camina' o como (¿Quién lo iba a decir hace unos añitos?) el tema 'La revolución sexual' de La Casa Azul. Otros éxitos que se interpretan en esta gira son 'Shake it out' de Florence and the Machines, 'Issues' de Julia Michaels, 'La Bikina' popularizado por Luis Miguel o 'What about us' de Pink. En total serán 36 canciones las que tienen previsto interpretarse este sábado si el tiempo no lo impide.

17 años son los que se cumplen desde que el fenómeno OT arrancase en los televisores de todo el país con una primera edición de la que salieron los artistas más perennes de la academia. Fue en 2001 cuando TVE inició un camino del que salieron David Bisbal, Chenoa, Bustamante, Rosa y Manu Tenorio entre otros. El 31 de octubre de 2016, se celebró el concierto de reunión de aquella primera generación de OT. En el histórico de Valladolid está la primera gira que realizaron Bisbal y Chenoa juntos en 2002 ante una abarrotada Feria de Valladolid.