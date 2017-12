‘Music Has No Limits’ regresa en enero al Carrión Imagen del espectáculo considerado revelación en este año 2017. / EL NORTE El ‘show’, que llenó el teatro en primavera, ya ha visitado ‘templos’ como el Lincoln Center o el Teatro Real de Madrid, con el ‘no hay billetes’ EL NORTE Valladolid Viernes, 22 diciembre 2017, 10:27

Fusionan piezas maestras de la música clásica con el funk; el góspel y el rap con el heavy metal, sopranos interpretando arias de ópera se mezclan con éxitos de house,… Es el nuevo territorio que ha creado ‘Music Has No Limits’ (MHNL), que llenó el teatro Carrión el pasado mes de marzo. El espectáculo, que se ha convertido en uno de los ‘shows revelación’ de este 2017, regresa a Valladolid el año próximo, los días 19 y 20 de enero, con un montaje renovado en cuanto a repertorio, escenografía, sorpresas, etc. Un espectáculo que representa un estupendo regalo para estas navidades.

«Hemos creado un nuevo lenguaje fusionando grandes himnos de todos los estilos y de todos los géneros, en un show envuelto en una escenografía espectacular», explica Tomás Aldás, Production Manager de la compañía. «Además, hemos roto todas las fronteras porque esos temas que han marcado un hito en la memoria colectiva suenan en nuestro show de una forma totalmente nueva. Están interpretados por un elenco de grandes cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ, que se unen en el escenario creando una gran fiesta para la audiencia», añade el responsable de MHNL.

Éxito

El show ya ha recalado con éxito en escenarios internacionales tan destacados como el Lincoln Center de Nueva York; el Teatro Real de Madrid; el Palazzo Pisani Moretta de Venecia; el Bayfront Park de Miami o el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Durante su actual gira de presentación por España han actuado, con las entradas agotadas, en una veintena de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla. «Muchas personas se quedaron sin entrada en primavera y nos habían pedido que volviéramos a Valladolid», continúa Aldás.

Desde la compañía aseguran que el ‘secreto’ está en que «Fusionamos canciones muy conocidas, de diferentes épocas, autores y estilos, buscando la ‘lista de reproducción perfecta’. Interpretamos esos temas como no se habían tocado antes, dentro de un espectáculo pensado para emocionar al público de cualquier edad y de cualquier lugar del mundo, con un ambicioso montaje como el que puedes ver en Las Vegas, Broadway o en el West End londinense».

El espectáculo, además, cuenta con el apoyo de PlayStation VR. El gigante de los videojuegos patrocina el Spain Tour de Music Has No Limits.

‘Music Has No Limits’ (MHNL) es una compañía de entretenimiento con una forma innovadora de diseñar los shows musicales y las experiencias que se pueden vivir en ellos. Crean espectáculos que rompen con las convenciones, diseñados para emocionar al público de cualquier lugar del mundo y de cualquier edad. Los shows de MHNL se sustentan en la suma del talento de más de un centenar de artistas de todas las disciplinas musicales y de varios países; de ellos, cerca de 30 participan en la gira española actual.