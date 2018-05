Manolo García: el navegante atribulado de la música

Músico precoz

Con 13 años se subió por primera vez a un escenario, y con quince ya tocaba de forma semiprofesional, en grupos de bailes y versiones. «El único momento que no he tocado ha sido durante la mili», comenta el propio artista. Desde entonces, su currículum no ha hecho más que engordar con más de una veintena de discos y cerca de trescientas canciones compuestas.