Lors of Altamont y Los Ganglios, en la agenda musical del fin de semana Imagen de archivo del grupo estadounidense de Lords of Altamont. / El Norte Los vallisoletanos Harla Horror asoman de nuevo la cabeza como teloneros de la banda de Los Ángeles y su sonido de garaje, hardrock y psicodelia ROBERTO TERNE Valladolid Viernes, 27 octubre 2017, 12:27

Nuevo fin de semana repleto de conciertos que harán las delicias de los aficionados al garaje-rock, al electropop más irreverente o al rock retrospectivo. Por orden de aparición, ayer se pudo disfrutar ya de los directos de Los Veteranos de las Galias y de The Magnificats. Los primeros actuaron en la sala Porta Caeli, en un concierto de folk de raíces célticas y tradicionales.

Comenzando por Los Ganglios, el trío pacense vuelve a Valladolid esta vez a la sala Black Pearl. ‘Segunda escucha’ es su última referencia repleta de nuevos mensajes subliminales como los que incluyen canciones como ‘Fortunata y Jacinta’, el ‘tropicalista’, ‘Galletas y cereales’ o ‘Los Arquitectos’. Sin duda, nuevos hits para una formación que hereda la inteligencia de formaciones como Meteosat y Astrud incorporando una comunicación visual y lírica sarcástica, doméstica y arrebatadora. El grupo actuó ayer en El Gran Café de León y mañana lo hará en el Universonoro de Palencia.

Desde Estados Unidos viene la propuesta de The Lords of Altamonts quienes además vienen acompañados en el cartel por unos vallisoletanos a los que ya se echaba de menos en los escenarios como son Harla Horror. ‘The wild sounds of Lords of Altamont’ es la última referencia de una banda de Los Ángeles formada por componentes de formaciones como The Cramps y The Fuzztones. El grupo apareció con la llegada del nuevo milenio para proponer una mezcla de garage, hard-rock y psicodelia realmente impactante tanto en reproducción fonográfica como en directo.

La acidez de Havalina

Para la noche del sábado, Porta Caeli presenta el directo de Havalina. Manuel Cabezalí y su banda presentan ‘Muerdesombra’, un trabajo repleto de acidez musical con una propuesta tanto orgánica como sintética. La expresión hipnótica de esta formación ofrece una paleta de colores tan densa como a la vez atractiva.

Para culminar el fin de semana atención a la propuesta de El Zagal de Aldeamayor de San Martín. El local continúa fiel a la tradición de seguir trayendo los domingos a formaciones internacionales de rock and roll puro. Así llega este domingo el cuarteto norteamericano Jigsaw. Procedentes de Arizona, el cuarteto presenta su último disco ‘Rise to the mountain’, un soberbio trabajo de diez canciones repletas de pureza dentro del rock sureño del nuevo milenio. Impresionantes guitarras como fondo perfecto para la voz robusta de Jonboat Jones. Sin duda, una oportunidad accesible (entrada libre) para saborear la calidad internacional y nativa de esta formación afincada en Arizona.