Loquillo llega al Miguel Delibes en el tramo final de su gira Salud & Rock and roll José María Sanz, Loquillo, en pleno concierto. / Kiko Delgado-Efe Barrence Whitfield y Andrea & The Black Cats completan un fin de semana repleto de sonidos clásicos ROBERTO TERNE Valladolid Viernes, 24 noviembre 2017, 13:49

Se esperan 3 últimos días de la semana donde la música negra y el rock and roll de elevada pureza son los protagonistas. Sin duda alguna, un buen fin de semana para el público aficionado a géneros pioneros. Y es que además del concierto de Loquillo previsto para el domingo en el Auditorio Miguel Delibes también asistiremos este fin de semana al Black & Blues Festival. Barrence Whitfield hoy viernes en Porta Caeli y Shirley Davis & The Silverbacks en Lava son los artistas que conforman este primer certamen de música de raíces negras.

Comenzando por Loquillo, José María Sanz actúa en la sinfónica del Delibes prácticamente despidiendo su actual gira Salud y Rock and roll. Se trata de una de las giras más largas que ha protagonizado el músico barcelonés en toda su trayectoria. Más de 140 conciertos han conformado el tejido de un tour de cerca de dos años de duración que ya se ha inmortalizado con un cd y dvd grabado en directo en Las Ventas de Madrid. ‘Salud y rock and roll’ es además el título de la canción que abre su último trabajo ‘Viento del este’ lanzado el pasado año 2016 que incluye 12 canciones repletas de la actitud habitual del icónico rocker surgido en el movimiento New Wave de los primeros 80. Convertido en superviviente activo y flanqueado actualmente por músicos tan solventes como Igor Pascual y Josu García , Loquillo ha logrado vencer la temporalidad del rock and roll y traspasar barreras generacionales. Este domingo será una nueva oportunidad para saborear su capacidad escénica en un marco teatral.

Black & blues

El certamen ‘Black & Blues’ arranca hoy viernes en Porta Caeli con la actuación del norteamericano Barrence Whitfield que está actualmente de gira en España con la banda barcelonesa los Mambo Jambo, formación liderada por el ex Rebelde Dani Nel.lo. ‘Under the savage ski’ es el título del disco más reciente de Barrence lanzado el pasado año 2015. El músico americano sigue fiel a su estilo mezcla de Rhythm & Blues y Soul. Asociado muchos años al grupo The Savages, Barrence aplica otros proyectos y formaciones volviendo incluso a trabajar con primeros compañeros de camino como Peter Greenberg y Phil Lenker de Lyres.

Oferta musical del fin de semana Viernes 24 Barrence Whitfield y los Mambo Jambo. Porta Caeli. 21:30 h. Anticipada: 14 euros. Taquilla: 16. Puntos de venta: Kafka, Porta caeli, Ca Morez y Ticketea Domingo 26 Loquillo y Nat Simons, en el Auditorio Miguel Delibes. 20: 30 horas. Precio;: Desde 20 euros. Puntos de venta: Taquillas del Auditorio.

Para la jornada del sábado en Lava el Black & Blues propone a Shirley Davis & The Silverbacks. Procedente de Australia, Shirley Davis está afincada en España liderando al grupo español Silverbacks. Soul con toques de afrobeat conforman el entramado de influencias expuestas en ‘Black Rose’, su debut del 2016.

Otros conciertos previstos para el fin de semana son los de los grupos locales Aire Conesa y Capello Che Bello. Éstos actuarán en la Cafetería del Auditorio Delibes mañana sábado a las 13:00 horas. También será otra jornada recomendable para degustadores de géneros clásicos como el jazz, el swing y el blues con la voz en primer plano de Aire Conesa. Tendencia totalmente distinta es la del grupo vallisoletano Repuestox que actuará el sábado en Black Pearl presentando su último trabajo de título ‘abrasivo’.. actitud punk a través de distintos géneros donde cabe el rock, el funk y por supuesto el punk de vieja escuela.