Kase.O: «El mundo va más rápido que los jueces y los políticos»

El rapero y compositor aragonés abre este sábado en Valladolid su gira española tras triunfar en Latinoamérica

EL NORTE Valladolid

Lunes, 30 abril 2018

Javier Ibarra, más conocido como Kase.O, es el artista que ha conseguido elevar el hip-hop español a un nivel de reconocimiento internacional. La prueba es su reciente gira en Latinoamérica saldada a principio de este mes agotando entradas en recintos tan respetables como el mismísimo Luna Park de Buenos Aires. Sin duda alguna, el rapero zaragozano está cosechando los frutos de más de dos décadas de trabajo tanto en Violadores del Verso como en sus proyectos en solitario. 'El Círculo' es un último trabajo cuyo nivel de expresión y de desnudez lírica ha trascendido a un público mayoritario más allá del hip-hop. Tras llenar el Lava hace ya año y medio, Kase-O vuelve a Valladolid (esta vez a la Feria) para arrancar su gira española. Es, por otra parte, el último concierto por el momento de la Edición 24 de El Festival Más Largo del Mundo.

- Lima, Buenos Aires, Montevideo… ¿Cómo se le queda el cuerpo tras agotar el 'ticketaje' al otro lado del charco?

- Ya ves… estamos muy orgullosos y muy contentos de haber vuelto a Latinoamérica con este nivel. El año pasado en Buenos Aires me viene arriba y solté al público el farol de '¡Vamos a agotar el Luna Park!». Y al final así ha sido. Siempre he querido multiplicar mi público… Ahora me gustaría volver allí y poder tocar para muchos fans que tengo allí y que sé que no pueden pagarse una entrada.

- ¿Se respeta en Latinoamérica el hip-hop español tanto como le respetan a usted?

- Allí nos sienten mucha admiración. Nos ven muy avanzados y les vuela la cabeza nuestro 'flow' para rimar e improvisar. Al venir de tan lejos, noto que viven mi música con mucha admiración… ¡los fans de Perú me llegaron a recibir al aereopuerto, no te digo más…!

- Su disco 'El Círculo' ha tocado la sensibilidad de miles de personas por todo el mundo. ¿Cuál ha sido el secreto?

- Ha habido muchos factores. Me he esforzado mucho en cada canción… intenté que fuera variado y que tuviera temáticas, ritmos y métricas muy estudiadas. Es mi disco más versátil. Se trataba de mi disco en solitario y no quería hacer ninguna canción de la que arrepentirme. Es un disco denso que ha llegado a la gente… un disco serio, de rap adulto que llega después de muchos años… cuando tenía que llegar, posiblemente.

- Disco de Oro, Premios de la Música y hasta pregonero en las fiesta del Pilar de Zaragoza… ¿Le intimida recibir tanto del público y de la escena?

- Para mí es un regalo… Tengo que dar las gracias por la mañana y también por la noche. Ser pregonero en Zaragoza, en mi ciudad ha sido muy importante para mí… sobre todo por el hecho de poner a un rapero en este papel… por eso di un mensaje positivo que al final salió bien. He visto que ese mensaje caló en todo el mundo y que incluso gente conservadora que tenía prejuicios hacia mí, me ha parado en la calle para aceptarme a mí a lo que represento. Recibir tanto es algo que también me exige responsabilidad.

- El rapero Pablo Hasel es condenado a cárcel mientras el caso de 'La Manada' se sentencia como abuso en vez de violación. ¿Nos estamos alejando del sentido común?

- Se siente bastante frustración con todo esto que está pasando. Si la justicia española dicta sentencias ejemplares con la libertad de expresión, ¿Por qué no hace lo mismo con este delito de violación?. Esto es una ida de olla y confío en que en algún momento intervenga Europa con alguna resolución o algo similar. Como hombre no puedo sentir la rabia que tienen que estar sintiendo ahora mismo las mujeres… pero sé que tanto los hombres como la justicia tenemos que aprender aún bastante. Está claro que el mundo va más rápido que los jueces y que los políticos a decir por todo esto que está ocurriendo. Me reconforta que al menos la sociedad se movilice y de el mensaje que jueces y políticos necesitan aprender.

- El próximo sábado 5 vuelve a Valladolid… ciudad que le ha visto crecer desde los primeros tiempos de Violadores del Verso. ¿Por qué ha elegido la capital castellana para abrir gira nacional?

- Es una ciudad a la que tengo mucho cariño. Con Violadores del Verso teníamos tradición de empezar las giras en Valladolid. Nos recordaba a Zaragoza por su tamaño mediano y por lo guay que nos trataba siempre la gente. Ha habido noches épicas en Valladolid como la de la Sala Radiola en la que se fue la luz a causa del calor de tanta gente que había. Este sábado va a ser una gran fiesta. Me llevo el repertorio remodelado y el montaje ampliado respecto al concierto del 2016 en el Lava. Estoy seguro de que seremos muchos más que entonces.