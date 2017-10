'Jupiter Lion', 'La Dame Blanche' y 'Pablo Und Destruktion', en el Tónal 2017 La Sala Blanca del LAVA acoge los días 6 y 7 de octubre los conciertos de artistas que exploran estilos musicales muy diversos EL NORTE Valladolid Miércoles, 4 octubre 2017, 11:54

Los días 6 y 7 de octubre se celebrará en la Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) la décima edición de Tónal.

Este Tónal 2017 se caracteriza por el eclecticismo de su propuesta, que incluirá una amplia diversidad de estilos en los ocho nombres que forman su cartel, desde el rock instrumental aderezado con flamenco de Exquirla (Niño de Elche + Toundra), el trap de Yung Beef, la cumbia afrocubana de La Dame Blanche, la coctelera sónica de Nathy Peluso, la mística de Pablo Und Destruktion, la experimentación con reminiscencias jazz de Rrucculla, el kraut bailable de Jupiter Lion o el pop enérgico de Disciplina Atlántico.

Los precios de los abonos son de 20 € de forma anticipada y 12 € las entradas anticipadas. Los puntos de venta son Ticketea.com, LAVA, Café Nuberu, Kafka y Paxanga.

- Exquirla

Exquirla es el proyecto que nace del encuentro entre dos identidades musicales tan aparentemente diferentes como complementarias, la del cantaor y artista multidisciplinar Niño de Elche y la de Toundra, la banda madrileña de rock instrumental. Esta singular colaboración debutó en Madrid el pasado 11 de marzo dentro de la programación de las Fiestas Demoscópicas de Mondosonoro.

La unión entre ambas partes ocurrió de manera casual en un festival en Cádiz, donde se conocieron. La fascinación entre ellos comenzó de manera casi inmediata y todos los involucrados sintieron la urgencia de dar vida a un disco conjunto. El debut discográfico de Exquirla se llama Para quienes aún viven. El 7 de octubre actuarán en Tónal 2017.

- Yung Beef

Una cosa es que no te dejen entrar en una discoteca y otra cosa es que no te dejen entrar en un país como le sucedió a Yung Beef cuando iba a actuar en el festival Sxsw de Austin, en Estados Unidos. Puede que no sea necesario ya decir quién es este MC granadino que rompió todos los esquemas del hip hop patrio con Pxxr Gvng y ha trascendido más allá de la escena con el reciente split EP junto a Los Planetas que fue editado con el sello Acuarela. Sus colaboraciones han ido más allá con gente como Dellafuente, Kaidy Cain, Füete y Billete e incluso se ha atrevido a ir más allá introduciéndose en el mundo de la moda, participando incluso en una campaña publicitaria de Calvin Klein, en la que se le vio al lado de artistas como Frank Ocean, Kate Moss o Young Thug. Recientemente ha reactivado su grupo con el nombre de Los Santos, y llegará en plena forma creativa a Tónal 2017 en lo que será su primera actuación en Valladolid.

- Nathy Peluso

Nathy Peluso es una artista multidisciplinar; su base, su raíz, es la música negra… criada entre el swing, el jazz, el blues y el teatro; desde ramas más ancestrales, ya sean ritmos africanos, o simplemente un bomboclap… Nathy Peluso es música.

Hace 22 años nació del vientre de su madre cantando una versión sandunguera de Love me or leave me por Nina Simone. Nació en Argentina. Lleva toda la vida dedicada apasionadamente a la música. Ha sido muy nómada, pero lo único que siempre permanece en su vida de verdad es su familia y la música. Pasó por un coro clásico durante muchos años y se mimetizó en varias ramas distintas de la música que finalmente siempre hizo suyas. Se crió escuchando a Ray Charles, a Caetano Veloso, a Serú Giran o Atahualpa Yupanqui.

Está tan nutrida de tanta música, tan diferente, que su filtro abarca una inmensidad de propuestas y eso es lo que más le gusta. La música era su vía de entretenimiento y así comenzó a grabar covers en Youtube. Poco a poco llegó al hip hop y se apoderó de él: lo hizo concreto y flexible, bailable, con letras abstractas, mágicas y de bases originales; sintetizadores, buenos bajos y samples vocales. Como ella misma declara “Con el tiempo pretendo crear una nueva vanguardia musical, poco a poco iré conformándolo. Lo único que quiero de verdad es hacer música de calidad”.

Sus letras son pura conceptualización de puntos focales de los que parte y le ofrecen un mundo de vocabulario. Le encanta construir visualmente; escribe en base a imágenes que se imagino. Le encanta aportar la textura a los sonidos y a las palabras en su imaginación; de ahí derivan sus canciones.

Acompañando esta seductora fusión de géneros y sonidos nos encontramos con la guinda del pastel: lo visual. Imágenes con una estética de los ochenta, maquillaje, frutas tropicales, uñas de gel y argollas. O no: bosques sobrios, lagos y vestidos largos. En cualquiera de las propuestas hay personalidad y enormes dosis de pasión. Hay que darle al play para descubrirla y hacerse adicto.

Su incursión en el mundo de la música contemporánea ha supuesto una revolución en el panorama actual. Tanto así que diferentes medios de comunicación (Noisey, Beatburguer, Tentaciones, La Vanguardia…) la han calificado ya como artista revelación del 2017.

- La Dame Blanche

La Dame Blanche es el nombre artístico de la cubana Yaite Ramos, afincada en París. En la actualidad se encuentra grabando el que será su próximo LP, que incluirá temas de alto contenido social. Relatos urbanos con los que atravesará y mezclará varios géneros, desde el hip hop hasta el reggae, pasando por la cumbia. Incluso ecos aflamencados, que pueden remitir al melómano a algunos trabajos de Mala Rodríguez.

En su bandcamp está disponible el material que ha publicado hasta la fecha: el EP 'La revancha' (2014), un mixtape con DJ Nakeye (2014) y los discos 'Piratas' (2014) y 'La Dame Blanche 2' (2016), que también se encuentra en su versión remixed. Grabaciones en las que han colaborado Philippe Cohen-Solal (Gotan Project), Toy Selectah (Control Machete) y Flaco Núñez (Orishas), entre otros. De todas formas, es en el escenario donde ella (que es hija de Jesús "Aguaje" Ramos, maestro director de la orquesta Buena Vista Social Club) muestra todo su poderío, con un despliegue de carisma y energía desbordante que no deja indiferente. Una explosión de ritmo y palabras, con denuncia y con humor, provocadora y reflexiva a la vez. Ha acompañado durante años en directo a Sergent García y a El Hijo de la Cumbia y en los dos últimos ejercicios ha actuado en numerosos festivales de Norteamérica y Europa. Su actuación en la última edición de South By Southwest fue una de las más destacadas para el New York Times. El 6 de octubre estará en Tónal 2017.

- Pablo Und Destruktion

Imaginen un mundo en que los músicos de rock no aspirasen al estrellato sino a conectar profundamente con sus oyentes y espectadores. Imaginen también un mundo en que el rock estuviese considerado, como la escultura o la poesía, una de las bellas artes. Suena bien, ¿no?

Pablo Und Destruktion cree firmemente que ese mundo es posible. O al menos actúa como si así fuera.

'Predación' es la conexión alimentaria entre dos organismos de diferentes especies que beneficia a una de ellas (el predador) en detrimento de la otra (la presa). 'Predación' es también el título escogido por Pablo Und Destruktion para su nuevo álbum, producido por Paco Loco, y editado por Sonido Muchacho. Un cuarto disco en el que el asturiano pone punto y final a una etapa y que supone su su particular epifanía místico-sentimental al tiempo que le corona definitivamente como nuestro cronista más honesto y aguerrido.

Con la tragedia familiar como telón de fondo, la lírica de “Predación” constituye un espectacular relato sobre los grandes temas del ser humano: los afectos, los miedos, las creencias, las inquietudes espirituales, el cuerpo, la mente, la creación… Desde el arrebatador comienzo ('Preludio Corintio'), donde utiliza el conocido pasaje bíblico de la Carta de San Pablo a los Corintios hasta el detalle de 'El éxtasis de Santa Teresa' de Bernini en portada; las referencias religiosas que se suceden a lo largo del disco no son baladí.

La pasión y entrega con la que el asturiano se consagra a su arte le ha llevado a sumergirse en textos religiosos y literatura mística que le sirven como metáfora perfecta para situar al oyente ante el eje central del disco: el amor. Un amor que comienza en lo más íntimo, sí, pero que consigue alcanzar lo universal o, si se quiere, lo sagrado que habita en cada uno de nosotros.

A lo largo de estas nueve canciones, Pablo nos confronta con desgarradoras experiencias personales que encierran verdades profundas. Así ocurre en 'Puro y ligero' (si esa repetición de 'me arrepiento' no te llega al alma es porque no tienes) o la escalofriante 'Un salario social'. Sin culpa no hay juicio y sin juicio no hay libertad. Más que ofrecer respuestas, 'Predación' plantea preguntas. También a nivel estrictamente musical.

Para la ocasión, el autor ha reclutado a una banda totalmente renovada que incluye a miembros de The Cynics (Ángel Kaplan al bajo, Pibli a la batería, Alfonso Alfonso a la guitarra y Javier Bejarano con la gitarkua) y que acentúa su vertiente más rockera.

Un traje de rock turbulento y fuzzero en el que también participa de forma subyacente la política, entendida aquí como un todo o nada (desde el Estado Islámico hasta el Frente Nacional). Primero en 'El Enemigo está dentro' y después en 'Conquistarías Europa'; una sucesión de imágenes de gran violencia simbólica en el que la crisis de valores y la decadencia de occidente emergen como alegorías de la gran catarsis a la que estamos, inevitablemente, condenados. Una expiación personal y colectiva de la que sólo podremos redimirnos a través del amor. Ya sea el amor romántico ('el premio de los temerarios' según 'Amor'), el amor a la tierra ('A la mar fui por naranjas' es una canción popular asturiana), el amor a los ancestros ('El mejor traje de seda') o, por último, el amor a toda la humanidad (el canto fraternal de 'Herejes').

Por que al final, 'Predación', como antes 'Winesburg' del autor estadounidense Sherwood Anderson o 'Tandy' de la dramaturga Angélica Liddell, plantea básicamente una misma cuestión: ¿son Dios y el amor una misma cosa?

- Rrucculla

Se llama Izaskun, pero todo el mundo la conocerá como RRUCCULLA. Tiene 22 años y hace música electrónica experimental. Ha grabado, mezclado, producido y autoeditado 4 discos entre agosto de 2015 y marzo de 2016, y solo ha salido de su escondite una vez: fue el 10 de noviembre, para ganar 3 premios de la XXVIII edición del prestigioso Villa de Bilbao (Mejor grupo de electrónica y otras tendencias; Mejor banda local; Mejor banda joven de Bizkaia). Desde entonces, RRUCCULLA ha vuelto a su escondite de Barakaldo donde no para de escribir material y probar cosas que solo están al alcance de los artistas que cambian las reglas del juego para siempre.

- Juptier Lion

Subirse a un coche con el depósito lleno, lanzarse a la primera autopista que se ponga a tiro y acumular kilómetros sin mirar el retrovisor. Ése es el espíritu que movió a Kraftwerk hace casi cincuenta años y también parece ser el punto de partida de Jupiter Lion, sólo que las autopistas por las que transita este trio valenciano no están en Alemania sino allá arriba, entre Venus y Urano. Ésa es la via Jupiter Lion, donde la dimensión se contrae y se expande y el tercer ojo se funde en un sincero abrazo con nuestros chakras. El grupo formado a principios del 2011 por Sais (sintetizadores, voces y programación), Jose Guerrero (bajo) y Gonzo In Vegas (baterías) se sirve del legado de la música experimental alemana, ésa que en un momento dado dejó de mirar hacia EEUU y Europa y orientó sus inquietudes hacia el espacio exterior, y la lleva un poco más adelante, con nervio y sudor.

Cabalgando una supernova de kraut rock que condensa y libera energía alternativamente, el fantástico primer disco del grupo para Bcore (grabado en julio de 2012 por Pablo Peiró -bajista de Betunizer- en Sountess Studio) contiene seis excursiones de psicodelia rítmica e hipnótica que hacen avanzar al oyente sin descanso. Más, más y más. Jupiter Lion no recurren a trucos sucios ni a épicas de postal, lo suyo es la combustión lenta y la cinemática más sugerente, la que hacía disfrutar a los fans de Stereolab o Tortoise cuando se ponían a cabalgar a lomos de la Gran Turbina del Motorik. Jose (también en Betunizer y La Orquesta del Caballo Ganador, entre otros proyectos) y Gonzo proyectan con su ritmo de pulsión constante una alfombra mágica de la que Sais sabe servirse para llevarnos de excursión interplanetaria sin salir de casa, explorando espacios desde dentro y hacia fuera. Seis canciones que activan todos los sentidos habidos y por haber, una verdadero huracán sensorial que promete un directo enérgico, físico e hipnótico en el que el baile y la rotación interior de globos oculares están asegurados.

- Disciplina Atlántico

Tal y como apuntaban Disciplina Atlántico en su adictiva carta de presentación en formato EP, lo que venía iba a ser grande y marcaría la diferencia. Ya lo avisaban desde el logo inicial, en el que el compás le marcaba el ritmo a la navaja. Como una bendita anomalía entre tanta fórmula reciclada y efectismo de baratillo llega este Gran Oriente, vibrante y contagioso, con diez proyectiles sensoriales dirigidos al sistema nervioso central del oyente. Un placer para minorías que quiere crecer y crecer, aún asumiendo el riesgo de que tanta ferocidad pueda resultar impopular. (Limbo Sarr)

Tónal es una propuesta de la Asociación Cultural Colectivo Laika, con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y Radio 3, ESN Valladolid y Jägermeister. El cartel ha corrido a cargo del artista vallisoletano Eloy Arribas.