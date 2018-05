Juan Perro, de gira por Castilla y León con la OSCyL Santiago Auserón, en el Miguel Delibes. / Eduardo Margareto Santiago Auserón lleva su 'Vagamundo' a León, Burgos y Salamanca el 31 de mayo, 1 y 2 de junio VICTORIA M. NIÑO Valladolid Viernes, 18 mayo 2018, 12:39

Comenzó su idilio sinfónico con la Orquesta de Castilla y León en 2014, en el auditorio Miguel Delibes, y tras tres años de rodar el espectáculo con una docena de orquestas, Santiago Auserón vuelve hoy a Valladolid. En el punto de partida, anunció un trío de concierto con la OSCyL que les llevarán el 31 de mayo al auditorio Ciudad de León, el 1 de junio al FORUM de Burgos y el día 2, al CAEM de Salamanca. Bajo la batuta de Ricardo Casero, con los arreglos de Amparo Edo Biol, en esta ocasión se suma la guitarra acústica de Joan Vinyals al carro de Juan Perro.

Auserón se siente el «rockero callejero» de sus inicios lo que no le impide gozar de «este regalo que me ha dado la vida», el de poder compartir «mi repertorio de canción popular española dentro del pop y del rock con las orquestas sinfónicas». Emprendió esta aventura con unos compañeros de viaje que se la hicieron asequible. «No quería unos arreglos que fueran una mera orquestación, que edulcoraran las formas. Quería caminar hacia una lectura vanguardista. En la línea de esos compositores que, representando la excelencia de al música culta, la mezclaron bien con la popular, como Kurt Weil, Gershwin o Bernstein, también hay notables aportaciones en esa línea a las bandas sonoras como Rota o Mancini», cuenta Juan Perro.

Amparo Edo y Ricardo Casero fueron sus aliados y durante tres años ha rodado este 'Vagamundo'. «No paramos de aprender, hay retos técnicos que cambian según el sitio», dice refiriéndose a la amplificación según qué canciones. También ha añadido algunos de sus temas del último disco, aunque en esencia el concierto que disfrutarán a las 20:30 en las citas de León, Burgos y Salamanca, será el vivido en Valladolid.