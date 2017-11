Terry Oldfiel y Carlos Garó, un lujo unos pocos fieles Terry Oldfield y Carlos Garó, ayer en el Concha Velasco / Rodrigo Jiménez Presentaron 'Sky Dancer' en Valladolid ante leales incondicionales de la 'new age' y géneros lindantes Jueves, 16 noviembre 2017, 23:55

A pesar de la importancia del linaje y del relevante contenido artístico, apenas hubo media entrada para disfrutar de la propuesta de Terry Oldfield y del español Carlos Garó. Tiempos duros, sin duda alguna, para una época en la que el público es capaz de pagar 15 euros para ver a un grupo tributo o incluso gastarse 100 euros en el bono de un festival que se celebrará dentro de un año y cuyo cartel aún es una incógnita.

En cualquier caso, Terry Oldfield y Carlos Garó (ganadores de un Global Music Award por su canción ‘Reach out’) ahí estuvieron en el escenario de la sal Concha Velasco del Lava para desgranar ‘Sky Dancer’, un trabajo conjunto de siete piezas en el que la 'New Age' y el 'Chill Out' se dan la mano a través de bases electrónicas, flautas hetéreas y guitarras muy de la escuela de Mr Mike Oldfield. Esto último, especialmente, pudo palparse más en vivo y en directo. Contempar de cerca la técnica a la guitarra de Carlos Garó es presenciar la exactitud de probablemente el discípulo más aventajado del creador de Tubular Bells. A destacar la capacidad expresiva de Terry con su paleta de flautas (whistles, clásica, bansuri…) y también con su voz y guitarra. En este sentido destaca su comunicación vocal en ‘The Man with no face’ y en la mencionada ‘Reach out’. También hubo momentos para guitarra acústica llegando incluso a tocar una pieza de sus inicios en el grupo Barefoot que creara con su mencionado y popular hermano allá por los primeros 70.

Sin duda alguna, un concierto magistral para privilegiados donde la flotación y el paisajismo interior sirvieron para cerrar con nota una jornada cotidiana de miércoles.