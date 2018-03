Fahmi Alqhai, de la guitarra eléctrica a la viola da gamba Fahmi Alqhai, director de la Accademia del Piacere. / El Norte La Accademia del Piacere y Nuria Rial cantan a la muerte de Cupido en el Pórtico de Zamora VICTORIA M. NIÑO Valladolid Viernes, 16 marzo 2018, 20:52

‘Muera Cupido’ es el imperativo de todo amor desdichado, «los amantes siempre se quejan, nunca pueden vivir sin amor», dice Fahmi Alqhai, director de la Accademia del Piacere. El ensemble barroco con sede en Sevilla ha elegido la frase de un coro operístico de Sebastián Durón para titular un programa dedicado a la «música teatral en la España de finales del XVII hasta mediados del XVIII, la escrita para ópera, zarzuela y teatro».

Y su contenido gira en torno a Durón, «quien define la ópera en español», y José de Nebra, «el compositor más grande de ese momento en España, el que mejor entendió el estilo italianizante». La otra pata del proyecto era la voz de la soprano Nuria Rial, quien ha cantado con algunas de las formaciones más acreditadas en la interpretación del barroco con criterio historicista dirigidas por Gardiner, Pinnock, Jacobs, Leonhardt o Antonini. «Grabaremos probablemente antes de verano un disco con este programa para Deutsche Grammophon.

Será nuestro primer cd con este sello tan importante. En realidad nosotros tenemos el nuestro y también hemos trabajado con Glossa. El mercado discográfico está en una situación tan extraña que la ventaja es que no se pide exclusividad así que aceptamos las ofertas según nos convengan. Trabajos así creo que además de girarlos tanto y cogerles cariño hay que grabarlos, quedan como parte de nuestro patrimonio para el futuro», explica el músico sevillano.

Músico de escenario

Fahmi comenzó en el rock y se asomó al conservatorio de Sevilla porque «quería aprender un poco de solfeo, armonía, contrapunto». Como no había otro instrumento libre «cogí la viola da gamba en el primer curso que se integró este instrumento en los conservatorios de aquí. Me gustaría tener una historia más romántica pero fue así, un encuentro fortuito y maravilloso. Luego es un instrumento tan amable, te acoge tan bien –no es tan duro como el violín o el chelo– que funcionó bien conmigo». Su procedencia rockera le liberó de «la rigidez que por desgracia tiene la enseñanza musical en el conservatorio. Yo estaba acostumbrado desde pequeño a la improvisación, al trabajo con otros músicos, a adaptar la música que me gusta a mí. Y ese pellizco se me quedó». Por eso frecuenta el jazz y el flamenco, además del repertorio histórico que en este caso ha contado con la ayuda musicológica de Álvaro Torrente. «Él fue el germen del proyecto». Junto al director, al quintón también, tocarán Rodney Prada ( quintón), Rami Alqhai (violón), Johanna Rose (viola da gamba). Miguel Rincón (guitarra barroca) y Javier Núñez (clave). Para Fahmi la vida musical es 100% concierto, «necesito el contacto con el público y hacer mis cosas en función de él». Esas cosas son también composiciones, como en este caso que incluye ‘Marionas’. «Nunca sentí la necesidad ni económica ni vocacional de la enseñanza, así que todo mi tiempo está volcado en el escenario. Quizá sea ese el secreto, si nos va bien». En breve grabarán un disco con la cantaora Rosa Márquez.