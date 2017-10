de compartir atril con Respighi

Ganó el segundo concurso de composición de la OSCyL y su obra, ‘Partita for orchestra’, se estrena esta semana. Israel López Estelche (Santoña, 1983) tenía a su disposición una orquesta crecida, incluso con celesta, piano y órgano. «Es la plantilla necesaria para hacer los ‘Pinos de Roma’, de Respighi. Así que ha sido todo un lujo contar con tantas posibilidades», dice el cántabro residente en Ponferrada. Este percusionista que dejó las baquetas y la musicología por la composición escuchará su primera obra para gran orquesta mañana. «‘Partita’ está en la línea de lo que he trabajado en los últimos años. Es una obra vivaz, rítmica en la que exploro la melodía, abro las puertas armónicas y busco la clarificación de texturas. Cuando estás estudiando, te influyen las vanguardias de la segunda parte del siglo XX, su rechazo a la melodía y el trabajo con texturas. Pero con el tiempo vas encontrando los materiales que sirven a tu música», dice Estelche, que se ha formado con David del Puerto, Luis de Pablo y Cristóbal Halffter. «A ellos les enseño las partituras antes de enviarlas. David me animó a seguir con la melodía». La percusión le abrió la mente a un gran número de estilos y entre el dodecafonismo y la música de hoy se cuela el rock progresivo de Dream Theater. Satisfecho tras el primer ensayo, Estelche espera ahora la opinión de los instrumentistas, «los que mejor te pueden ayudar a pulir la escritura musical».

Estelche ya tiene sucesor para el estreno de la temporada 2018/2019. El tercer concurso lo ha ganado Nuño Fernández Ezquerra (Segovia, 1992), que actualmente vive en Helsinki.