Toy Dolls, el punk de la vieja escuela regresa a Valladolid ROBERTO TERNE Valladolid Jueves, 14 diciembre 2017

El espectro musical previsto para los conciertos de este fin de semana no puede ser más variado. Desde el punk de Toy Dolls el sábado en Lava hasta la propuesta clásica de Mocedades el domingo en el Teatro Carrión. Y entre medias swing, rock alternativo, grupos tributo, blues y fusión entre otros géneros.

La cabecera musical de la semana no puede ser otra que la de los míticos Toy Dolls. La formación británica regresa a nuestra ciudad 28 años después de su aún recordado primer concierto en nuestra ciudad en la extinta sala Hippo. El pasado 3 de diciembre se cumplieron 28 años exactos de aquella fecha.

Toy Dolls actuarán este viernes en el Lava acompañados de los tarraconenses Crim y los vallisoletanos Salto al Vacío. Atención a estos últimos ya que entre sus filas se encuentra otro icono del punk de vieja escuela como es Luix ‘Disidente’. Toy Dolls llegan a Valladolid dentro de una minigira española de tres únicas fechas. Y lo hacen compatibilizando escenario con la composición de nuevas canciones para un próximo trabajo. Tal como anuncian en su web, ‘Olga’ Michael Algar (voz y guitarra) tiene ya tres nuevas ‘demos’ para lo que será un nuevo disco de Toy Dolls después de cinco años de silencio discográfico. ‘The Album after the last one’ es hasta el momento su última referencia muy en la intencionada línea estatista de toda su carrera. Al igual que Ramones, Toy Dolls permanecen fieles a su propuesta anfetamínica y veloz de su punk ‘old school’.

Además de Michael Algar, el trío continúa formado por Duncan Redmons a la batería y Tom Blyth al bajo. Llevan en activo desde 1979… no son pioneros del punk-rock pero casi por dos añitos de la explosión del épico año 77. En cualquier caso, Toy Dolls sí fueron pioneros en algo bastante importante como fue la distensión del punk-rock… liberándolo de la irascible exposición de Sex Pistols o la gradual carga política de The Clash. Con Toy Dolls llegaron canciones como ‘Nellie The Elephant’ o ‘I´v got asma’. Todo un precedente al que aún siguen recurriendo nuevas formaciones.

Para la jornada de hoy jueves, también habrá algo de actitud punk en el concierto que Sexy Zebras ofrecerán en la sala Black Pearl. ‘La Polla’ es como se titula el nuevo trabajo del trío madrileño. Se trata de un disco que refleja el robusto rodaje de la banda tras dos años tocando por España, México y Estados Unidos. Grabado en los estudios Cal Pau y Ultramarinos , el disco ofrece once canciones a la altura de su bestial directo tal como demostraron en el Intro Music del pasado 2016. Por otra parte, para hoy está previsto también el concierto de Los Aviones Plateados. No se trata de un grupo tributo más a El Último de la Fila si consideramos los músicos que hay en esta formación. Miguel Pahino, David de la Plaza, Juanjo Puertas, Raúl Olivar y Oscar Martín entre otros.

Los aficionados al swing, dixie y blues tienen este fin de semana dos propuestas. Mañana viernes en Black Pearl actuarán The Dixielites desde Madrid dentro la fiesta aniversario de la Asociación Lindy Monkeys. Además de concierto, habrá exibición de baile shag y Lindy así como pinchada antes y después del concierto. La otra propuesta tendrá lugar en el Auditorio Miguel Delibes el sábado con todo un homenaje al gran B.B King a cargo de Bluedays con el gran bluesman vallisoletano Mike Terry ocupando el rol musical de B.B. Esto ocurrirá en la sala experimental a través del espectáculo ‘King of the blues’ creado por los vallisoletanos Bluedays. Para el sábado también está previsto el concierto de La Regadera en la sala Porta Caeli. Formados en 2014 tras la disolución de A Cal y Canto, La Regadera ha realizado ya más de doscientos conciertos por todo el país ofreciendo su cocktelera de música mestiza y contestataria.

Finalmente, el domingo el Teatro Carrión recibirá a Mocedades… o más bien a la formación de Mocedades que lidera la componente original Izaskun Uranga en la que militan jóvenes miembros de la familia Uranga. Recordemos que en 2014 Mocedades se dividió en dos formaciones. La liderada por Izaskun Uranga y la liderada por el otro miembro original Javier Garay. El concierto de este domingo en el Carrión conmemora el 45 aniversario del grupo.