Diez canciones para escuchar cuando llueve

1

'Riders on the Storm' (The Doors)

Con truenos y lluvia de fondo, la canción 'Riders on the Storm' ('Jinetes de la tormenta') de The Doors es una candidata idónea para abrir este ránking. Inspirada en el asesino Billy Cook -que mató a una familia, hizo auto stop y también acabó con la familia que le recogió-, esta canción se enmarca dentro del denominado rock psicodélico y fue publicada como single en su álbum de 1971, 'L.A. Woman'; el último disco con participación de Jim Morrison.