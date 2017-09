The Boo Devils y The Bad Corrals, propuestas musicales para el fin de semana El cantautor bilbaíno Tontxu, que actuará en el Beatleweek. / El Norte Las citas que ofrece la capital vallisoletana también engloban a grupos como Rufus T. Firefly, Luz Negra o un tributo a ACDC ROBERTO TERNE Valladolid Jueves, 28 septiembre 2017, 19:53

La programación en salas comienza a coger su fuerza habitual de otoño este fin de semana con toda una serie de conciertos destacables. Además del Beatleweek Valladolid del Lava, grupos nacionales como The Boo Devils o locales como Luz Negra y The Bad Corrals se exponen como citas recomendables.

Comenzando por el Beatleweek, el viernes tendrá lugar en Lava la primera de las dos grandes noches de conciertos. Nada más y nada menos que Tontxu, Paula Bilá y Rufus T.Firefly junto con los grupos locales Sharon Bates y Naïa son los nombres que actuarán a partir de las 21:30 horas en la sala blanca del LAVA. Simultáneamente a este tributo a los fab four, el Backstage acoge el concierto de The Bad Corrals, formación en la que militan ex integrantes de Karton Bulevard Imbérica como son los hermanos Nacho, Poncho y Gustavo Corral. Atentos a su actual proyecto apegado a un rock alternativo de influencias puras y robustas. Desde Pixies a Linkin Park pasando por Iron Maiden, Nick Cave… Sin olvidarnos nunca de la capacidad creativa del antecedente de Karton Bulevard. También para el viernes está previsto el concierto de The Boo Devils en Porta Caeli. La formación madrileña presenta su tercer trabajo ‘The Noble Art of rock´n´roll’. Referencias clásicas, rockabilly, country-rock y actitud punk componen la esencia de una formación de prometedor directo.

Claves para cada concierto Viernes 29 de septiembre - Bad Corrals. Lugar: Backstage. 20:30 h. Precio: 5 euros. Puntos de venta: Taquilla. - The Boo Devils. Lugar: Porta Caeli. 21:30 h. Anticipada: 8€. Taquilla: 10€. Puntos de venta: Kafka, Casi que sí. - Beatleweek Valladolid: Tontxu, Rufs T.Firefly, Paula Bilá, Sharon Bates y Naia. Lugar: LAVA. 21:30 h. Precio: 10 euros.

La jornada del sábado viene cargada de metal. En la sala Black Pearl los vallisoletanos Luz Negra presentan su último trabajo ‘Inside the Hive’. Ganadores de concursos como Vallanoche y Sonus Life Fest, los Luz Negra hondean la bandera del trash y del heavy metal con precisión y maestría, tal como demuestran en su última referencia. Por otra parte, los seguidores de ACDC tienen cita recomendable en Porta Caeli con el grupo tributo también vallisoletano Bon Spirit.