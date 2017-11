'Despacito' y Residente triunfan en los Grammy latinos Residente canta en una gala. / Reuters El primer premio de la noche para 'Despacito' fue por mejor fusión, en su versión con Justin Bieber COLPISA / AFP Las Vegas (EE UU) Viernes, 17 noviembre 2017, 03:07

Pasito a pasito, suave suavecito, "Despacito", el éxito mundial de Luis Fonsi, acumula tres Grammy Latinos al inicio de la gran gala de la 18a edición del premio que se entrega este jueves en Las Vegas.

El tema, que llegó al tope del Hot 100 de Billboard, ganó el premio a mejor grabación, mejor fusión por su versión con Justin Bieber y mejor video en versión corta.

"Este premio es trabajo en equipo, hay mucha gente involucrada (...) Daddy Yankee, gracias por sumarte", dijo Fonsi al recibir el prestigioso premio, que dedicó entre lágrimas a su familia y a su natal Puerto Rico, que se recupera de los estragos del huracán María.

Le queda la nominación por mejor canción del año.

Su compatriota Residente por su parte, que llegó con nueve nominaciones al Grammy, suma dos: mejor álbum de música urbana por "Residente", su ambicioso trabajo inspirado en el estudio de su genoma, y por la canción "Somos anormales".

"Voy a decir unas palabras anormales", arrancó al recibir el segundo gramófono. "El arte no tiene que ver con cifras, nosotros los artistas no somos cifras, no somos datos", así que "dejen de poner cantidad de seguidores, cantidad de views y comiencen a hablar de música", lanzó.

Su álbum lo llevó a varios rincones del planeta para grabar con Lin-Manuel Miranda, el creador del éxito de Broadway "Hamilton" y que resultó ser su primo; pero también con el guitarrista Bombino de Burkina Faso, con músicos de la ópera de Pekín, cantores de Tuva en Siberia o la tribu ghanesa dagomba.

La chilena Mon Laferte ganó por su parte un Grammy Latino en la categoría de mejor canción alternativa con "Amárrame". "Es mi primer Grammy", dijo conmovida al recibir la estatuilla. "Se vale llorar en la primera vez, ¿cierto?".

La categoría de mejor canción rock resultó dividida entre el argentino Andrés Calamaro y los colombianos de Diamante Eléctrico.

"Esta canción forma parte de un disco llamado 'Volumen 11', es un disco bastante interesante y atrevido", dijo Calamaro a la AFP. "Estoy grabando ahora un disco totalmente distinto", adelantó.

Y en la categoría de mejor álbum de salsa, se impuso "Salsa Big Band" del veterano Rubén Blades, junto a Roberto Delgado y Orquesta.

El dominicano Vicente García se hizo con dos gramófonos con su propuesta que se pasea entre la bachata, el reggae y otros ritmos caribeños "A la mar" (mejor álbum cantautor y mejor canción tropical para "Bachata en Kingston").

El venezolano Nacho recibió el galardón como productor del mejor álbum infantil por "Marc Anthony for babies", y sus compatriotas de Guaco ganaron por mejor álbum tropical contemporáneo.

Maluma y Shakira, que llegaron siete y seis nominaciones respectivamente, hasta ahora no ganaron.

El "Felices los 4" sonó en la ceremonia.

Kevin Jiménez ADG, Juanes y Laferte, con cinco. Juanes ganó mejor álbum pop rock.

Shakira buscaba seis gramófonos con "Chantaje" -en la que participa el Maluma y que compite por grabación y canción del año-; y con su disco El Dorado.

Los Grammy Latino se otorgan por votación de los miembros de la Academia Latina de la Grabación, que el miércoles entregó a Alejandro Sanz el reconocimiento de Persona del Año.

"Cuando era un niño tuve un sueño, después una guitarra, un acorde, un verso, un miedo, una necesidad, una canción y me puse a cantar", expresó Sanz, con la poesía que caracteriza sus canciones.

La noche contó con muchos artistas, que interpretaron las canciones del español ganador de 20 Grammy Latino y tres Grammy.

La ceremonia se celebra mes y medio después del ataque que dejó 58 muertos y 550 heridos en Las Vegas, el más sangriento de la historia reciente de Estados Unidos.