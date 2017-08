20 canciones para Sonorama Ribera El grupo Amaral durante el concierto que ofreció anoche en la primera jormada del Festival Sonorama Ribera que se celebra en Aranda de Duero. / Efe Loquillo, Amaral, Nacho Vegas, Dorian, Iván Ferreiro, Mikel Erentxún y León Benavente, entre otros, inundan de sensaciones la primera jornada del festival SUSANA GUTIÉRREZ Aranda Viernes, 11 agosto 2017, 09:23

La nostalgia, los recuerdos de dos décadas y el encuentro con viejos amigos inundaron de sensaciones a Sonorama Ribera gracias al concierto homenaje al festival. Más de 20.000 personas vivieron un momento muy especial, un recorrido por la historia de Sonorama a través de 20 temas cantados por otros tantos artistas que han marcado la vida y la trayectoria del evento. Todo ello coordinado por el músico Charlie Bautista. Se vivieron momentos de sorpresa, nostalgia y sensaciones especiales, como cuando Mikel Izal interpretó 'La mujer de verde' o sonó Turnedo a dúo entre Ivan Ferreiro y Xóel López. Ser Brigada con León Benavente, Felicidad a cargo de Lichis o de nuevo ‘100 gaviotas” en la voz de Mikel Erentxún, que sorprendió por segunda vez en el día, fueron otros de los instantes estrella. Para poner la guinda a la noche, Loquillo, Amaral, Nacho Vegas, Dorian y un largo etcétera.

Nadie se quiere perder ni un detalle de lo que sucede en el vigésimo aniversario de Sonorama Ribera y así lo demuestra una primera jornada donde se alcanzaron uno registros sin precedentes. A pesar de que el festival está acostumbrado a alcanzar su momento álgido durante el fin de semana, el jueves rozó un casi lleno y para hoy viernes y mañana sábado no quedan ni bonos, ni tampoco entradas para un día.

Sonorama Ribera empezó con fuerza y, como estaba cantado, las sorpresas de la Plaza del Trigo no defraudaron. A las dos de la tarde se subía a ese escenario el cantante, Mikel Erentxún, que no estaba anunciado en el cartel y que interpretó sus éxitos en solitario, pero haciendo también algunos guiños a su época de Duncan Dhu. Se despedía del escenario y del público con el ya histórico '100 gaviotas' ante el deleite de los asistentes. Y la sorpresa no se quedaba ahí, porque para cerrar, #EspírituRibera llevaba hasta el escenario a Arizona Baby, que incluso versionó algún tema de Nirvana en plena conjunción con los festivaleros.

Sonorama Baby

Los niños también comenzaron ayer su particular festival. 250 pequeños disfrutaron con el Sonorama Baby, bajo el lema ‘Tadeo viene a Sonorama’, entre las 18:30 y las 24:00 horas. Crear cantera cultural es el objetivo principal de este festival dentro del festival, según el director del festival, Javier Ajenjo.

«Es un festival de verdad, con su taquilla chiquitita, su barra chiquitita, sus baños chiquititos, el escenario para ellos, actividades y, además, tienen que sacar un euro de la hucha para entrar», explicó

La segunda jornada en el recinto ferial estará marcada por la presencia de importantes reclamos dentro del cartel. En cabeza aparecen Leiva, Fangoria, Iván Ferreiro y Sidonie que pasarán esta noche de viernes por el escenario Ribera del Duero. Xóel López, La Casa Azul, Coque Malla, Novedades Carminha son otros de los atractivos de la jornada. Y por el día la ciudad volverá a inundarse de festivaleros recorriendo escenarios y preparados para las sorpresas del día.