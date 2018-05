Las 50 canciones españolas desde la victoria de Massiel en Eurovisión

50

2017. Manel Navarro y 'Do it for your lover'

Portugal fue el ganador del Festival de Eurovisión 2017. Ha sido el país que más tiempo ha permanecido en el concurso sin haber ganado en ninguna ocasión. Manel Navarro fue elegido en el programa 'Objetivo Eurovisión' con el tema 'Do It for Your Lover' que en el certamen obtuvo el último puesto con tan solo 5 puntos. El resultado de su participación en Eurovisión, por posición, ha sido uno de los más bajos, junto con el del año 1999 en la historia de España en el concurso. La participación de Manel Navarro dio que hablar ya que se habló de 'pufo' en cuanto a su elección y la canción fue considerada de floja. La actuación ha pasado a la historia por el terrible 'gallito' que se coló en la interpretación de Manel.