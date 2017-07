Antonio Orozco: «Agarraos fuerte porque vamos llenitos de sorpresas al concierto» Antonio Orozco, en un concierto en la Plaza Mayor de Valladolid en 2012. / Antonio Quintero El artista catalán llega con su ‘Héroe’ este sábado a la plaza de toros de Tordesillas, en un concierto enmarcado en la gira ‘Tour Destino’ MÓNICA MUÑOZ Tordesillas Viernes, 21 julio 2017, 14:09

Es uno de los cantantes referentes en la escena musical de nuestro país. Pasa por un momento muy dulce en su carrera profesional y él es consciente. Con 44 años, Antonio Orozco ha demostrado que no sólo es un cantante de moda. Este sábado el artista catalán llega a la plaza de toros de Tordesillas (23:00 horas) con ‘Tour Destino’, una gira que arrancó el pasado mes de noviembre y con la que este año recorrerá más de 60 ciudades españolas. Algo que agradece, porque llegará con su ‘Héroe’ a lugares donde no había estado antes. No es el caso de Tordesillas, a la que guarda gran afecto. No es la primera vez que toca en la localidad tordesillana, y además ha visitado en alguna ocasión porque tiene grandes amigos en ella. Para su cita del sábado, Orozco trae una gira novedosa con muchas sorpresas. En sus palabras, un concierto «único».

–Antonio, ¿es su primera entrevista del día?

–Sí.

–¿Cuántas hará hoy?

–Tres.

–¿Cómo lleva lo de hacer tantas entrevistas cuando está de gira?

–La verdad es que no me lo planteo. Forma parte de mi día a día. Siempre las hago con el mayor de mis cariños. La verdad es que agradezco mucho el trabajo de los profesionales que invierten su tiempo en hacerme las entrevistas.

–¿Qué es lo que más le gusta de las giras?

–Yo creo que si te sientes músico, el escenario y la música en directo es lo que más le llena. Da sentido a tu trabajo, es la intención final.

–¿Y lo que más le cuesta de las giras?

–Supongo que estar tantas horas en carretera y estar tantas horas fuera de casa, lejos de la familia.

–¿Cuántos conciertos tiene este año en España?

–Cerca de los 65 conciertos.

–¿Es su mejor año?

–Nunca se puede decir que un año es mejor que otro. Están siendo bastantes buenos todos los años en general, aunque es cierto que la tónica es muy buena y ojalá que se mantenga mucho tiempo.

–‘Destino’, el álbum que presenta en Tordesillas, es quizás ¿su mejor álbum o su álbum más maduro?

–Maduro, a mis 44 años, tiene que ser. Yo creo que este último disco nos ha llevado a lugares que no conocíamos. Estamos viviendo momentos que antes no habíamos vivido y la verdad, que parece ser que aún le quedan unos cuantos meses a este álbum. Seguiremos trabajando mucho, con diferentes sencillos, para llevarlos a diferentes países del mundo.

–¿Es su primera vez en Tordesillas?

–Creo recordar que estuvimos en concierto hace muchos años, aunque estar, he estado otras veces porque tengo muchos amigos allí.

–¿Qué es lo que más le gusta de esta tierra?

–La gente noble de Castilla y León, es muy común que lo comentemos entre los músicos. Cuando vas a tocar a Castilla y León te sientes como en casa. Cuando uno va a Castilla y León es señal que todo va bien.

–¿Guarda alguna sorpresa para el concierto del sábado?

–Hay un montón de sorpresas que prometo dar. Es un espectáculo nuevo. A todos los que han comprado la entrada, agarraos fuerte porque vamos llenitos de sorpresas. La disposición de los músicos y la entrega del concierto es abrumadora, así que, quien venga le prometo que va a disfrutar al máximo.

–¿Cómo definiría a el Antonio Orozco en directo?

–Divertido, incansable, humilde y cercano.

–¿Se puede decir que Antonio Orozco pasa por su mejor momento profesional?

–Yo creo que sí, y con bastante diferencia además. Sin duda, sí.

–¿Es también reflejo de que pasa por un momento personal bueno?

–Bueno, no sé, he de reconocer que siempre he sido muy feliz en general. Nunca he tenido queja de mi propia vida, cuando tengo alguna queja, la arreglo. Siempre he agradecido mucho a la vida.

–¿Si en el futuro tuviese que cambiar de profesión, que podrías ser?

–Me gustaría ser payaso. Me gusta mucho que la gente se divierta. Los payasos son los mejores del mundo.

–¿Quién es su héroe o heroína?

–Mi madre, y además, con mucha diferencia. Para mí, mi madre es el principio y el final de todas las cosas. En realidad, si soy o no soy, todo se lo debo a mi madre. Ella lo ha sido todo y lo está siendo todo.

–¿Por qué moriría en el intento?

–Hay muchas cosas en la vida por las que podría morir en el intento, pero básicamente por ser feliz hay que morir en el intento.

–¿A quién le diría ‘mírate’?

–Mírate, es una expresión como para decir para que veas. A veces estamos y a veces dejamos de estar. Hay que estar muy atento y mirar muy bien las situaciones, y ser felices al máximo en las situaciones que le toca a uno vivir. En definitiva, creo que me lo diría a mí mismo.

–Por último, si alguien no le conoce aún y duda de ir o no al concierto, que le diría para convencerlo.

–Si alguien no sabe qué hacer el sábado por la noche, que venga, porque va a vivir un concierto único.